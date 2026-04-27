Travaux
Du 27 au 29 avril 2026 : fermeture de l'échangeur Les Ponts-de-Cé (A87N)
VINCI Autoroutes va réaliser des travaux de réfection de chaussée sur l’A87N, au niveau de l’échangeur Les Ponts-de-Cé (n°21). Ces opérations auront lieu du lundi 27 avril au mercredi 29 avril prochains inclus. Ils nécessiteront la fermeture partielle de cet échangeur présent sur cette section de l’autoroute A87N. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
VINCI Autoroutes réalisera des travaux de réfection de chaussée sur l’A87N, dans le secteur d’Angers, au cours de 3 journées. Ces opérations seront réalisées du lundi 27 avril à 10h jusqu’au mercredi 29 avril à 21h. Par conséquent :
- En direction de Cholet, l’avenue Moulin Marcille menant à l’échangeur Les Ponts-de-Cé (n°21) sera fermée.
Un dispositif de communication spécifique sera déployé en temps réel, notamment sur Radio VINCI Autoroutes (107.7), pour informer les conducteurs. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour accompagner les conducteurs jusqu’à leur destination.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A87Trafic