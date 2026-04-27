Du 27 au 29 avril 2026 : fermeture de l'échangeur Les Ponts-de-Cé (A87N)

VINCI Autoroutes réalisera des travaux de réfection de chaussée sur l’A87N, dans le secteur d’Angers, au cours de 3 journées. Ces opérations seront réalisées du lundi 27 avril à 10h jusqu’au mercredi 29 avril à 21h. Par conséquent :

En direction de Cholet, l’avenue Moulin Marcille menant à l’échangeur Les Ponts-de-Cé (n°21) sera fermée.

Un dispositif de communication spécifique sera déployé en temps réel, notamment sur Radio VINCI Autoroutes (107.7), pour informer les conducteurs. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour accompagner les conducteurs jusqu’à leur destination.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :