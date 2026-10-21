Du 26 au 30 octobre 2026 : Travaux de fauchage sur l'A64

Dès 21h et jusqu’à 6h le lendemain, les mercredi 28 et jeudi 29 octobre, la bretelle de la bifurcation A63/A64 sera fermée pour les conducteurs circulant en direction de Toulouse. Par conséquent, les usagers en provenance de Bordeaux et souhaitant aller vers Toulouse seront invités à sortir à l’échangeur de Bayonne Nord (n°6) et suivre la RD810 puis la RD936 afin de rejoindre l’A64 à l’échangeur de Saint-Pierre d’Irube (n°1).

Ces informations peuvent varier en fonction des conditions météo. VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.