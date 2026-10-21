Travaux
Du 26 au 30 octobre 2026 : Travaux de fauchage sur l'A64
VINCI Autoroutes réalise, du lundi 26 au jeudi 29 octobre, ainsi que les nuits des 26 au 29 octobre, des travaux de fauchage de la végétation sur l’A64, au niveau des échangeurs de Mouguerre-Bourg (n°1.1), Mouguerre-Elizaberry (n°2) et de la bifurcation de l’A64 vers l’A63. Pour mener ces opérations en toute sécurité, celles-ci nécessitent la fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’autoroute.
Conditions de circulation les lundi 26 et mardi 27 octobre 2026
Les lundi 26 et mardi 27 octobre, entre 9h et 16h30, la bretelle de sortie de l’échangeur de Mouguerre-Elizaberry (n°2), sur l’A64, sera fermée pour les conducteurs circulant en direction de Toulouse. Par conséquent, en direction de Toulouse, les conducteurs seront invités à sortir à Mouguerre-Bourg (n°1.1) pour suivre la RD936.
Conditions de circulation les mercredi 28 et jeudi 29 octobre 2026
Les mercredi 28 et jeudi 29, entre 9h et 16h30, la bretelle d’entrée de l’échangeur de Mouguerre-Elizaberry (n°2), sur l’A64, sera fermée pour les conducteurs en direction de Toulouse. Les conducteurs pourront rejoindre l’A64 en direction de Toulouse depuis l’échangeur de Briscous (n°3), via la RD 936 puis la RD 21.
Conditions de circulation les nuits des 26 et 27 octobre 2026
Dès 21h et jusqu’à 6h le lendemain, les lundi 26 et mardi 27 octobre, la bretelle de sortie de l’échangeur de Mouguerre-Bourg (n°1.1) sera fermée pour les conducteurs circulant en direction de Toulouse. Par conséquent, ces derniers seront invités à sortir à Saint-Pierre-d’Irube (n°1) pour suivre la RD635 puis la RD936 jusqu’à leur destination.
Conditions de circulation les nuits des 28 et 29 octobre 2026
Dès 21h et jusqu’à 6h le lendemain, les mercredi 28 et jeudi 29 octobre, la bretelle de la bifurcation A63/A64 sera fermée pour les conducteurs circulant en direction de Toulouse. Par conséquent, les usagers en provenance de Bordeaux et souhaitant aller vers Toulouse seront invités à sortir à l’échangeur de Bayonne Nord (n°6) et suivre la RD810 puis la RD936 afin de rejoindre l’A64 à l’échangeur de Saint-Pierre d’Irube (n°1).
Ces informations peuvent varier en fonction des conditions météo. VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.