Travaux
Du 2 au 6 novembre 2026 : vos conditions de circulation sur l'A51
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l'autoroute A51. Ces opérations entraîneront la fermeture de portions d’autoroute entre les échangeurs de Sisteron Nord (n°23) et de Pertuis (n°15), en direction de Gap et d’Aix-en-Provence. Afin de limiter la gêne pour les usagers, ces travaux seront réalisés de nuit, du lundi 2 au vendredi 6 novembre, entre 20h et 6h.
Autoroute A51, en direction d’Aix-en-Provence
4 nuits, du lundi 2 au vendredi 6 novembre, de 21h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Cadarache (n°17) et de Pertuis (n°15). La bretelle d’entrée de l’échangeur de Cadarache (n°17) en direction de Gap sera également fermée.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Cadarache (n°17) et pourront la rejoindre au niveau de l’échangeur de Pertuis (n°15).
La nuit du mardi 3 novembre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Digne Château Arnoux (n°21) et de Forcalquier (n°19).
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Digne Château Arnoux (n°21) et pourront la rejoindre au niveau de l’échangeur de Forcalquier (n°19).
La nuit du mercredi 4 novembre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Sisteron Nord (n°23) et de Peyruis (n°20).
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Sisteron Nord (n°23) et pourront la rejoindre au niveau de l’échangeur de Peyruis (n°20).
La nuit du jeudi 5 novembre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Digne Château Arnoux (n°21) et de Peyruis (n°20).
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Digne Château Arnoux (n°21) et pourront la rejoindre au niveau de l’échangeur de Peyruis (n°20).
Autoroute A51, en direction de Gap
4 nuits, du lundi 2 au vendredi 6 novembre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Pertuis (n°15) et de Manosque (n°18).
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Pertuis (n°15) et pourront la rejoindre au niveau de l’échangeur de Manosque (n°18).
La nuit du mardi 3 novembre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Peyruis (n°20) et de Sisteron Nord (n°23).
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Peyruis (n°20) et pourront la rejoindre au niveau de l’échangeur de Sisteron Nord (n°23).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.