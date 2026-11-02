Du 2 au 6 novembre 2026 : vos conditions de circulation sur l'A51

4 nuits, du lundi 2 au vendredi 6 novembre, de 21h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Cadarache (n°17) et de Pertuis (n°15). La bretelle d’entrée de l’échangeur de Cadarache (n°17) en direction de Gap sera également fermée.

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Cadarache (n°17) et pourront la rejoindre au niveau de l’échangeur de Pertuis (n°15).

La nuit du mardi 3 novembre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Digne Château Arnoux (n°21) et de Forcalquier (n°19).

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Digne Château Arnoux (n°21) et pourront la rejoindre au niveau de l’échangeur de Forcalquier (n°19).

La nuit du mercredi 4 novembre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Sisteron Nord (n°23) et de Peyruis (n°20).

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Sisteron Nord (n°23) et pourront la rejoindre au niveau de l’échangeur de Peyruis (n°20).

La nuit du jeudi 5 novembre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Digne Château Arnoux (n°21) et de Peyruis (n°20).

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Digne Château Arnoux (n°21) et pourront la rejoindre au niveau de l’échangeur de Peyruis (n°20).