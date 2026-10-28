Travaux
Du 2 au 6 novembre 2026 : Travaux de fauchage à prévoir sur l'A64
VINCI Autoroutes réalise, du lundi 2 au vendredi 6 novembre, des travaux de fauchage de la végétation sur l’A64, au niveau des échangeurs de Mouguerre-Bourg (n°1.1) et Mouguerre-Elizaberry (n°2). Pour mener ces opérations en toute sécurité, celles-ci nécessitent la fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de des deux échangeurs. Des itinéraires de déviation seront déployés pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Conditions de circulation les lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 novembre 2026
Les lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 novembre, entre 9h et 16h30, la bretelle de sortie de l’échangeur de Mouguerre-Elizaberry (n°2), sur l’A64, sera fermée pour les conducteurs circulant en direction de Bayonne. Par conséquent, ils seront invités à sortir à Briscous (n°3) pour suivre la RD 936.
Par ailleurs, dès 21h et jusqu’à 6h le lendemain, les nuits des 2 et 3 novembre, la bretelle de sortie de l’échangeur de Mouguerre-Bourg (n°1.1) sera fermée pour les conducteurs circulant en direction de Bayonne. Ils seront invités à sortir à Mouguerre-Elizaberry (n°2) pour suivre la RD936 jusqu’à leur destination.
Conditions de circulation les jeudi 5 et vendredi 6 novembre 2026
Les jeudi 5 et vendredi 6, entre 9h et 16h30, la bretelle d’entrée de l’échangeur de Mouguerre-Elizaberry (n°2), sur l’A64, sera fermée pour les conducteurs en direction de Bayonne. Les conducteurs pourront rejoindre l’A64 en direction de Bayonne depuis l’échangeur de Mouguerre-Bourg (n°1.1), via la RD 936.
Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météo. VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement dans ce secteur.