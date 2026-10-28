Du 2 au 6 novembre 2026 : Travaux de fauchage à prévoir sur l'A64

Les lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 novembre, entre 9h et 16h30, la bretelle de sortie de l’échangeur de Mouguerre-Elizaberry (n°2), sur l’A64, sera fermée pour les conducteurs circulant en direction de Bayonne. Par conséquent, ils seront invités à sortir à Briscous (n°3) pour suivre la RD 936.

Par ailleurs, dès 21h et jusqu’à 6h le lendemain, les nuits des 2 et 3 novembre, la bretelle de sortie de l’échangeur de Mouguerre-Bourg (n°1.1) sera fermée pour les conducteurs circulant en direction de Bayonne. Ils seront invités à sortir à Mouguerre-Elizaberry (n°2) pour suivre la RD936 jusqu’à leur destination.