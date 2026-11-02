Travaux
Du 2 au 6 novembre 2026 : conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes (A8)
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8, entraînant des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Saint-Laurent-du-Var (n°49), de Nice Aéroport (n°51) et de Nice Est (n°55) ainsi que sur les aires de La Via Julia Augusta et du Piccolaret. Des travaux menés par la Métropole Nice Côte d’Azur nécessiteront également la fermeture de l’échangeur de Carros (n°51.1).
Autoroute A8, en direction de l’Italie
Échangeur de Nice Est (n°55)
La nuit du lundi 2 novembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
🚧DÉVIATION : les conducteurs de véhicules légers pourront rejoindre l'autoroute via l'échangeur de Nice Nord (n°54). Les conducteurs de poids lourds devront poursuivre leur itinéraire jusqu'à l'échangeur de La Turbie (n°57), y effectuer un demi-tour afin de reprendre l'autoroute A8 en direction d'Aix-en-Provence, puis sortir à Nice Est (n°55).
Échangeur de Nice Aéroport (n°51)
Du lundi 2 au jeudi 5 novembre, de 10h à 16h : fermeture de la bretelle d’entrée Charles Ehrmann.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront rejoindre l’autoroute A8 via la traverse de La Digues des Français.
Échangeur de Carros (n°51.1)
3 nuits, du mardi 3 au vendredi 6 novembre, de 22h à 6h : fermeture de la bretelle de sortie.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).
Échangeur de Saint-Laurent-du-Var (n°49)
La nuit du jeudi 5 novembre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Nice Ouest (n°50).
Aire de repos du Piccolaret
La nuit du mardi 3 novembre, de 21h à 5h : fermeture de l’aire de repos.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront s’arrêter sur l’aire de La Côte d’Azur, l’aire de services suivante.
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence et de l’Italie
Aire de services de La Via Julia Augusta
4 nuits, du lundi 2 au vendredi 6 novembre, de 19h à 5h : fermeture de l’aire de services.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront s’arrêter sur l’aire de Mougins, l’aire de services suivante.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.