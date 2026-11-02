Du 2 au 6 novembre 2026 : conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes (A8)

Échangeur de Nice Est (n°55)

La nuit du lundi 2 novembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.

🚧DÉVIATION : les conducteurs de véhicules légers pourront rejoindre l'autoroute via l'échangeur de Nice Nord (n°54). Les conducteurs de poids lourds devront poursuivre leur itinéraire jusqu'à l'échangeur de La Turbie (n°57), y effectuer un demi-tour afin de reprendre l'autoroute A8 en direction d'Aix-en-Provence, puis sortir à Nice Est (n°55).

Échangeur de Nice Aéroport (n°51)

Du lundi 2 au jeudi 5 novembre, de 10h à 16h : fermeture de la bretelle d’entrée Charles Ehrmann.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront rejoindre l’autoroute A8 via la traverse de La Digues des Français.

Échangeur de Carros (n°51.1)

3 nuits, du mardi 3 au vendredi 6 novembre, de 22h à 6h : fermeture de la bretelle de sortie.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).

Échangeur de Saint-Laurent-du-Var (n°49)

La nuit du jeudi 5 novembre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Nice Ouest (n°50).

Aire de repos du Piccolaret

La nuit du mardi 3 novembre, de 21h à 5h : fermeture de l’aire de repos.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront s’arrêter sur l’aire de La Côte d’Azur, l’aire de services suivante.