Du 2 au 5 novembre 2026 : vos conditions de circulation sur l'A11

Durant 4 nuits (lundi 2, mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 novembre 2026), de 22h à 6h le lendemain, les bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Durtal (n°11) seront fermées dans les 2 sens de circulation.

Lors de ces fermetures nocturnes, des itinéraires de déviation, fléchés à l’aide de panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les conducteurs et leur permettre d’atteindre leur destination.

VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement, ces informations étant susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météo.