Travaux
Du 2 au 5 novembre 2026 : vos conditions de circulation sur l'A11
VINCI Autoroutes réalise la rénovation des chaussées de l’autoroute A11 entre la barrière de Corzé et l’échangeur de Sablé-La-Flèche (n°10). Ces travaux vont nécessiter la fermeture complète de l’échangeur de Durtal (n°11) au cours des nuits du 2 au 5 novembre, entre 22h et 6h le lendemain. Des itinéraires de déviation, fléchés à l’aide de panneaux jaunes, seront mis en place pour accompagner les conducteurs dans leurs déplacements.
Vos conditions de circulation au cours des nuits du 2 au 5 novembre 2026
Durant 4 nuits (lundi 2, mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 novembre 2026), de 22h à 6h le lendemain, les bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Durtal (n°11) seront fermées dans les 2 sens de circulation.
Lors de ces fermetures nocturnes, des itinéraires de déviation, fléchés à l’aide de panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les conducteurs et leur permettre d’atteindre leur destination.
VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement, ces informations étant susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météo.