Travaux
Du 2 au 5 novembre 2026 : travaux d’entretien au niveau de Saint-Priest centre (A46)
VINCI Autoroutes va procéder à des travaux d’entretien sur le bassin de rétention d’eau pluviale, situé au niveau de l’échangeur de Saint-Priest centre (n°12), sur l’A46. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu au cours des quatre nuits du lundi 2 novembre au jeudi 5 novembre 2026 inclus, de 21h à 5h le lendemain. Ils nécessiteront toutefois la fermeture partielle de cet échangeur. Un itinéraire de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Vos conditions de circulation du 2 au 5 novembre 2026
Au cours des quatre nuits du lundi 2, mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 novembre 2026, de 21h à 5h le lendemain, la bretelle de sortie de l’échangeur de Saint Priest-centre (n°12) sera fermée pour tous les conducteurs en provenance de Paris et en direction de Marseille. Par conséquent, les conducteurs devront sortir à l’échangeur de Mions-centre (n°13) et suivre l’itinéraire S14.