Du 2 au 5 novembre 2026 : travaux d’entretien au niveau de Saint-Priest centre (A46)

VINCI Autoroutes va procéder à des travaux d’entretien sur le bassin de rétention d’eau pluviale, situé au niveau de l’échangeur de Saint-Priest centre (n°12), sur l’A46. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu au cours des quatre nuits du lundi 2 novembre au jeudi 5 novembre 2026 inclus, de 21h à 5h le lendemain. Ils nécessiteront toutefois la fermeture partielle de cet échangeur. Un itinéraire de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.