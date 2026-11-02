Travaux
Du 2 au 5 novembre 2026 : travaux de maintenance sur le périphérique toulousain
VINCI Autoroutes poursuit ses opérations de maintenance du périphérique est de Toulouse, au cours des nuits du lundi 2 au jeudi 5 novembre 2026. Pour limiter la gêne à la circulation sur cet axe très fréquenté, les opérations se dérouleront exclusivement de nuit, sous fermeture ponctuelle du périphérique sur la période. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. L’ensemble des voies de circulation seront rendues aux usagers dès 6h le matin.
Vos conditions de circulation les nuits du 2 au 5 novembre prochains
La nuit du lundi 2 novembre 2026, de 21h à 6h le lendemain, le périphérique intérieur sera fermé en direction de Montpellier entre les échangeurs de Soupetard (n°16) et Montaudran (n°18).
La nuit du mardi 3 novembre 2026, de 21h à 6h le lendemain, le périphérique extérieur sera fermé en direction de Bordeaux entre les échangeurs de Montaudran (n°18) et Soupetard (n°16).
La nuit du mercredi 4 novembre 2026, de 21h à 6h le lendemain, le périphérique intérieur sera fermé en direction de Montpellier, entre Montaudran (n°18) et la barrière de Toulouse-sud sur l’A61. Le périphérique ouest (A620) sera également fermé en direction de Blagnac/Tarbes entre la barrière de Toulouse-sud et le Palays (n°19). L’accès au périphérique ouest (A620) depuis le périphérique est (A61) ne sera pas possible.
La nuit du jeudi 5 novembre 2026, de 21h à 6h le lendemain, le périphérique extérieur sera fermé en direction de Bordeaux, entre la barrière de Toulouse-sud sur l’A61 et Montaudran (n°18). Le périphérique ouest (A620) sera également fermé en direction de Montpellier entre le Palays (n°19) et la barrière de Toulouse-sud. L’accès au périphérique est (A61) depuis le périphérique ouest (A620) ne sera pas possible.
🚧 Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.