Du 2 au 5 novembre 2026 : travaux de maintenance sur le périphérique toulousain

La nuit du lundi 2 novembre 2026, de 21h à 6h le lendemain, le périphérique intérieur sera fermé en direction de Montpellier entre les échangeurs de Soupetard (n°16) et Montaudran (n°18).

La nuit du mardi 3 novembre 2026, de 21h à 6h le lendemain, le périphérique extérieur sera fermé en direction de Bordeaux entre les échangeurs de Montaudran (n°18) et Soupetard (n°16).

La nuit du mercredi 4 novembre 2026, de 21h à 6h le lendemain, le périphérique intérieur sera fermé en direction de Montpellier, entre Montaudran (n°18) et la barrière de Toulouse-sud sur l’A61. Le périphérique ouest (A620) sera également fermé en direction de Blagnac/Tarbes entre la barrière de Toulouse-sud et le Palays (n°19). L’accès au périphérique ouest (A620) depuis le périphérique est (A61) ne sera pas possible.

La nuit du jeudi 5 novembre 2026, de 21h à 6h le lendemain, le périphérique extérieur sera fermé en direction de Bordeaux, entre la barrière de Toulouse-sud sur l’A61 et Montaudran (n°18). Le périphérique ouest (A620) sera également fermé en direction de Montpellier entre le Palays (n°19) et la barrière de Toulouse-sud. L’accès au périphérique est (A61) depuis le périphérique ouest (A620) ne sera pas possible.

🚧 Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.