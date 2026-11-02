Du 2 au 5 novembre 2026 : conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A50, A52)

La nuit du lundi 2 novembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle en direction de Marseille.

🚧 DÉVIATION : les conducteurs pourront quitter l’A8 au niveau de l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) puis l’avenue Jean Giono afin de reprendre la N2516 pour rejoindre l’A51 en direction de Marseille.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.