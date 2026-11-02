Travaux
Du 2 au 5 novembre 2026 : conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A50, A52)
VINCI Autoroutes réalise des travaux d’entretien et de maintenance sur les autoroutes A8 et A50 ainsi qu’au niveau du noeud A8/A51. Ces opérations nécessiteront des modifications de circulation au niveau du noeud A8/A51 ainsi qu’au niveau des échangeurs de La Ciotat (n°9) sur l’A50 et de Fuveau (n°32) sur l’A8, du lundi 2 au vendredi 6 novembre.
A8, en direction de Nice et d’Aix-en-Provence
Échangeur de Fuveau (n°32)
4 jours, du lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre, de 7h30 à 17h : fermeture de la bretelle d’entrée en direction de Nice et de la bretelle de sortie en direction d’Aix-en-Provence. La bretelle de sortie en direction de Nice sera également fermée la nuit du lundi 2 novembre, de 21h à 5h.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l�’échangeur d’Aix-Val-Saint-André (n°31).
A50, en direction de Marseille
Échangeur de La Ciotat (n°9)
La nuit du lundi 2 novembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront quitter l’autoroute A50 au niveau de l’échangeur de Cassis (n°8).
Nœud A8/A51, en direction de Marseille
La nuit du lundi 2 novembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle en direction de Marseille.
🚧 DÉVIATION : les conducteurs pourront quitter l’A8 au niveau de l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) puis l’avenue Jean Giono afin de reprendre la N2516 pour rejoindre l’A51 en direction de Marseille.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.