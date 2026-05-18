Travaux
Du 18 mai au 5 juin 2026 : travaux de fauchage sur l'A19
Publié le 18 mai 2026
Dans le cadre de l'entretien des infrastructures autoroutières, VINCI Autoroutes procèdera à des travaux de fauchage de la végétation le long des bretelles des échangeurs de l'autoroute A19, entrainant leur fermeture temporaire. Ces interventions se dérouleront entre le 18 mai et le 5 juin 2026.
Voici le calendrier prévisionnel des fermetures des bretelles des échangeurs de l'A19 :
- Lundi 18/05, échangeur de Savigny-sur-Clairis (nO3): fermeture de la bretelle d'entrée en direction d'Orléans et de la bretelle de sortie en direction de Courtenay.
- Mercredi 20/05, échangeur de St Hilaire les Andresis (nO4) : fermeture des bretelles de sortie et d'entrée dans le sens Orléans puis de Courtenay.
- Mercredi 27/05, échangeur de Fontenay (nO5) : fermeture des bretelles de sortie et d'entrée en direction d'Orléans puis de Courtenay.
- Mardi 2/06, échangeur d'Auxy (nO6) : fermeture des bretelles de sortie et d'entrée en direction d'Orléans puis de Courtenay.
- Vendredi 5/06, échangeur d'Escrennes (nO7) : fermeture des bretelles de sortie et d'entrée en direction d'Orléans puis de Courtenay.
Informations pratiques : En cas d'intempéries ou d'événements fortuits ne permettant pas la réalisation des travaux, ceux-ci pourront être reportés ultérieurement.