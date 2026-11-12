Travaux
Du 16 au 20 novembre 2026 : A28 - Travaux d'entretien de chaussée
Dans le cadre de son programme d'entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes réalise des travaux d'entretien de la chaussée sur l'autoroute A28 au niveau de l'échangeur de Sillé-le-Guillaume / Mamers (n°20), du 16 au 20 novembre 2026. Ces travaux visent à renforcer le confort de conduite et la sécurité des usagers de l'autoroute. Ils s'inscrivent dans un programme d'entretien courant permettant de maintenir un niveau de qualité adapté au trafic de l'A28. Des itinéraires de déviation seront mis en place afin de permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Des travaux réalisés en continu pour limiter la durée de chantier
Le planning de réalisation du chantier a été optimisé afin de réduire sa durée et de préserver les meilleures conditions de circulation possibles pour les usagers. Ces travaux seront réalisés en continu du lundi 16 novembre à 9h au vendredi 20 novembre 2026 à 12h, au niveau de l'échangeur de Sillé-le-Guillaume / Mamers (n°20). Ils s'inscrivent dans le programme d'entretien courant du réseau autoroutier mené par VINCI Autoroutes.
Vos conditions de circulation ?
Du lundi 16 novembre, 9h, au vendredi 20 novembre 2026, 12h :
• Les conducteurs en provenance du Mans souhaitant quitter l'A28 à l'échangeur de Sillé-le-Guillaume / Mamers (n°20) devront emprunter la sortie Beaumont-sur-Sarthe (n°21) puis suivre la RD6, la RD338 et la RD310 ;
• Les conducteurs en direction du Mans devront rejoindre l'entrée Beaumont-sur-Sarthe (n°21) via la RD310, la RD338 et la RD6 ;
• Les conducteurs en provenance de Caen souhaitant quitter l'A28 à Sillé-le-Guillaume / Mamers (n°20) devront emprunter la sortie Alençon Sud (n°19) puis suivre la RD338bis, la RD338 et la RD310 ;
• Les conducteurs souhaitant emprunter l'A28 en direction de Caen devront rejoindre l'entrée Alençon Sud (n°19) via la RD310, la RD338 puis la RD338bis.
À noter
• Le parking clients de l'échangeur de Sillé-le-Guillaume / Mamers (n°20) sera indisponible du jeudi 12 novembre à 12h au vendredi 20 novembre 2026 à 12h ;
• L'accès à l'échangeur depuis la RD310 sera également indisponible pendant cette période ;
• En cas d'aléas ou de conditions météorologiques défavorables, l'opération pourra être reportée du 23 au 27 novembre 2026 dans les mêmes conditions. VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour que ces travaux se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité et de maintien de la circulation sur l'autoroute A28.