Du 14 au 17 septembre 2026 : travaux de rénovation des chaussées sur l'A89

Le planning de réalisation du chantier a été optimisé pour limiter la durée des travaux dans le temps et préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs. Ces travaux se dérouleront exclusivement de nuit lors de périodes durant lesquelles le trafic est faible, 4 nuits par semaine, les nuits du lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 20h à 6h. Ces travaux pourront entraîner des fermetures nocturnes d’échangeurs et de l’autoroute avec la mise en place de sorties obligatoires.

Ces travaux consistent à raboter et à refaire les enrobés de la couche de roulement sur 2,5 cm d’épaisseur sur l’ensemble des voies circulées (voie de droite et de gauche) et à reprendre la signalisation horizontale.

Les travaux se déroulent sur l’A89 entre la barrière pleine voie de Saint-Romain-de-Popey et La Tour-de- Salvagny ; soit entre les échangeurs de Tarare est (n°35) et La Tour-de-Salvagny (n°40).