Travaux
Du 14 au 17 septembre 2026 : travaux de rénovation des chaussées sur l'A89
Dans le cadre de son programme de maintenance de son patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes poursuit jusqu'à la fin du mois d'octobre, des travaux de rénovation des chaussées entre la barrière de Saint-Romain-de-Popey et l'échangeur de La Tour-de-Salvagny. Ces travaux nécessitent la fermeture à la circulation de l’A89 entre les échangeurs de Lentilly (n°38) et de Tarare Est (n°35), en direction de Clermont-Ferrand, pour l'ensemble des véhicules, les nuits du 14 au 17 septembre 2026, de 20h00 à 6h00.
Des travaux réalisés exclusivement de nuit, pour limiter la gêne à la circulation
Le planning de réalisation du chantier a été optimisé pour limiter la durée des travaux dans le temps et préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs. Ces travaux se dérouleront exclusivement de nuit lors de périodes durant lesquelles le trafic est faible, 4 nuits par semaine, les nuits du lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 20h à 6h. Ces travaux pourront entraîner des fermetures nocturnes d’échangeurs et de l’autoroute avec la mise en place de sorties obligatoires.
Ces travaux consistent à raboter et à refaire les enrobés de la couche de roulement sur 2,5 cm d’épaisseur sur l’ensemble des voies circulées (voie de droite et de gauche) et à reprendre la signalisation horizontale.
Les travaux se déroulent sur l’A89 entre la barrière pleine voie de Saint-Romain-de-Popey et La Tour-de- Salvagny ; soit entre les échangeurs de Tarare est (n°35) et La Tour-de-Salvagny (n°40).
Vos conditions de circulation durant les travaux
Les travaux se déroulent jusqu’ à fin octobre 2026, exclusivement de nuit, 4 nuits par semaine.
Au niveau de la zone de chantier, jusqu’à la mise en oeuvre de la couche de roulement, certains matins ainsi que certains week-ends, la circulation sera rétablie sur fond raboté avec une signalisation horizontale provisoire jaune. Un abaissement de vitesse de 20 km/h en semaine et/ou durant le week-end sera mise en place sur les zones sur lesquelles la circulation se fera sur fond raboté.
Des fermetures nocturnes ponctuelles sont prévues sur les échangeurs de Tarare est (n°35), L’Arbresle (n°36), Chazay D’Azergues (n°37), Lentilly (n°38), Lozanne (n°39) et La Tour de Salvagny (n°40) sur l’A89 pour permettre la bonne progression du chantier. Des fermetures nocturnes de l’A89 entre ces échangeurs sont également prévues.
Les fermetures nocturnes du 14 au 17 septembre 2026
Fermeture nocturne de l’A89 entre les échangeurs de Lentilly (n°38) et de Tarare est (n°35) pour tous les véhicules circulant en direction de Clermont-Ferrand les nuits du 14 au 17 septembre 2026 de 20h à 6h.
La sortie sera obligatoire au niveau de Lentilly (n°38) pour tous les véhicules en direction de Clermont- Ferrand. Les conducteurs devront prendre la RD307 en direction « Tarare, Clermont-Ferrand ». Pour rallier Lozanne ou Chazay d’Azergues, il faudra prendre la direction « la Tour de Salvagny » puis suivre la RD30 en direction « Lozanne ».
Ces travaux nécessitent également la fermeture des diffuseurs de l’Arbresle (n°36) et de Chazay d’Azergues (n°37) pour les véhicules circulant en direction de Lyon. Les conducteurs devront prendre la RD307 en direction de « la Tour de Salvagny ».