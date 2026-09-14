Du 14 au 16 septembre 2026 : fermeture partielle de l’échangeur de Durtal (A11)

Des travaux de rénovation des chaussées seront réalisés sur l’A11, au niveau de l’échangeur de Durtal (n°11). Programmés du lundi 14 à 10h jusqu’au mercredi 16 septembre à 00h, ils nécessiteront néanmoins la fermeture temporaire des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Durtal (n°11), en direction d’Angers.

Un dispositif de communication spécifique sera déployé en temps réel, notamment sur Radio VINCI Autoroutes (107.7), pour informer les conducteurs. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour les accompagner.