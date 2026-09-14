Travaux
Du 14 au 16 septembre 2026 : fermeture partielle de l’échangeur de Durtal (A11)
Dans le cadre du chantier d’entretien et de maintenance prévu du 1er septembre jusqu’à midécembre 2026, VINCI Autoroutes réalise des travaux de rénovation des chaussées sur l’autoroute A11, entre la barrière de Corzé et l’échangeur de Sablé-La-Flèche (n°10). Les travaux prévus la semaine dernière au niveau de l’échangeur de Durtal (n°11) sont décalés au lundi 14 jusqu’au mercredi 16 septembre 2026. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation du 14 au 16 septembre 2026
Des travaux de rénovation des chaussées seront réalisés sur l’A11, au niveau de l’échangeur de Durtal (n°11). Programmés du lundi 14 à 10h jusqu’au mercredi 16 septembre à 00h, ils nécessiteront néanmoins la fermeture temporaire des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Durtal (n°11), en direction d’Angers.
Un dispositif de communication spécifique sera déployé en temps réel, notamment sur Radio VINCI Autoroutes (107.7), pour informer les conducteurs. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour les accompagner.