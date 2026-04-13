Du 13 au 30 avril 2026 : travaux d’entretien au niveau du contournement nord de Nantes (A11)

Les nuits du lundi 13 au vendredi 17 avril et du lundi 20 au vendredi 24 avril, de 20h30 à 5h45 et du lundi 27 au jeudi 30 avril 2026, de 20h30 à 5h du matin : l’autoroute A11 sera fermée dans les 2 sens de circulation entre les échangeurs Vieilleville (n°22) et Porte de Rennes (n°37).

Les conducteurs circulant depuis Angers/Paris vers Vannes seront invités à sortir à l’échangeur de Vieilleville (n°22).

Les conducteurs circulant depuis Vannes vers Angers/Paris seront invités à sortir à l’échangeur Porte Rennes (n°37) ; les échangeurs de Boisbonne (n°23), de Gachet (n°24), de la Bérangerais (n°25) seront fermés en entrée comme en sortie.

Afin de permettre à chacun de poursuivre leur trajet, les itinéraires de substitution identifiés par des panneaux jaunes « déviation », seront mis en place.



Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :