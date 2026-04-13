Travaux
Du 13 au 30 avril 2026 : travaux d’entretien au niveau du contournement nord de Nantes (A11)
VINCI Autoroutes engage des travaux d’entretien courant sur l’A11, dans les deux sens de circulation, dans le secteur de Vieilleville. Ces opérations sont effectuées de nuit, du lundi 13 au vendredi 17 avril, du lundi 20 au 24 avril et du lundi 27 au jeudi 30 avril 2026. Ces travaux nécessiteront la fermeture de l’A11 dans les deux sens de circulation entre les échangeurs de Vieilleville (n°22) et la Porte de Rennes (n°37). Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle et entretient en continu ses infrastructures pour garantir une sécurité optimale aux clients qui empruntent son réseau. Dans ce cadre, des travaux de réparation de chaussée, de contrôles des ouvrages et de reprise de la signalétique impacteront les conditions de circulation sur l’A11 entre les échangeurs Vieilleville (n°22) et Porte de Rennes (n°37), et ce dans les deux sens de circulation. Ces interventions sont programmées de nuit pour limiter la gêne occasionnée, du lundi 13 au vendredi 17 avril et du lundi 20 au vendredi 24 avril de 20h30 à 5h45 du matin ainsi que du lundi 27 au jeudi 30 avril 2026, de 20h30 à 5h du matin.
Quels impacts sur vos conditions de circulation ?
Les nuits du lundi 13 au vendredi 17 avril et du lundi 20 au vendredi 24 avril, de 20h30 à 5h45 et du lundi 27 au jeudi 30 avril 2026, de 20h30 à 5h du matin : l’autoroute A11 sera fermée dans les 2 sens de circulation entre les échangeurs Vieilleville (n°22) et Porte de Rennes (n°37).
- Les conducteurs circulant depuis Angers/Paris vers Vannes seront invités à sortir à l’échangeur de Vieilleville (n°22).
- Les conducteurs circulant depuis Vannes vers Angers/Paris seront invités à sortir à l’échangeur Porte Rennes (n°37) ; les échangeurs de Boisbonne (n°23), de Gachet (n°24), de la Bérangerais (n°25) seront fermés en entrée comme en sortie.
Afin de permettre à chacun de poursuivre leur trajet, les itinéraires de substitution identifiés par des panneaux jaunes « déviation », seront mis en place.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A11trafic