Du 13 au 15 avril 2026 : vos conditions de circulation entre Orange et Avignon nord

L’autoroute A9 sera fermée à hauteur de l’échangeur de Roquemaure, en direction de Lyon uniquement. Par conséquent, la sortie sera donc obligatoire et l’entrée interdite à cet échangeur pour tous les véhicules circulant vers le Nord au cours des nuits du lundi 13 et du mardi 14 avril 2026. Par conséquent :

Les conducteurs souhaitant se rendre vers le centre d’Orange et dans les alentours devront, depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la N580, la D101 en direction de Saint-Génies, la D980 en direction de Roquemaure puis la D976 en direction d’Orange.

Les conducteurs circulant sur l’A7 en direction de Lyon devront, depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la N580 en direction de Bagnols-sur-Cèze, prendre la N86 en direction de Pont-Saint-Esprit puis la D994 en direction de Bollène afin de rejoindre l’autoroute au niveau de l’échangeur Bollène (n°19).

Les conducteurs circulant sur l’autoroute A7 en direction de Marseille devront, depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la D6580, la N100 en direction d’Avignon, prendre la rocade Charles de Gaulle et suivre la D907 en direction de Marseille jusqu’à l’échangeur Avignon-Le Pontet (n°23) sur A7.

La traversée de la commune de Roquemaure est interdite aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 19 tonnes. Ces derniers devront suivre obligatoirement les itinéraires de déviation.

Les entrées et sorties de l’échangeurs d’Orange centre (n°21) seront fermées pour les véhicules circulant en direction de Lyon au cours des nuits du lundi 13 et du mardi 14 avril 2026. Par conséquent :

Les conducteurs désirant emprunter l’autoroute A7 en direction du Nord pourront le faire depuis l’échangeur de Bollène (n°19) sur l’A7 en empruntant depuis Orange la RN 7 puis la RD994 en direction Bollène.

Les conducteurs désirant quitter l’autoroute A7 pourront le faire à l’échangeur d’Orange-Sud (n°22) ou à celui d’Orange-Nord/Piolenc (n°20) et emprunter la RN7 en direction d’Orange-centre.



Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :