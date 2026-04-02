Demi-échangeurs de Porte de DrômArdèche : fermeture du pont de la RD 112 au-dessus de l’A7

RD 112 : fermeture entre le croisement du Chemin du Marais et le giratoire de la route de Palache et itinéraires de déviation

Des travaux programmés de remise en état de l'étanchéité du pont de la RD112, situé au-dessus de l’A7 à Saint-Barthélemy-de-Vals, nécessitent la fermeture à la circulation de la RD112 entre le croisement du Chemin du Marais et le giratoire de la route de Palache, du vendredi 3 avril (19h) au lundi 20 avril 2026 (6h).

Afin de maintenir la desserte du territoire, des itinéraires de déviation fléchés sont mis en place pour les poids lourds :

Un premier itinéraire de déviation permet de contourner la zone de travaux par le sud . Il faut alors rejoindre Saint-Vallier par la RD112 et RD51, emprunter la RN7 en direction du Sud jusqu'à Tainl'Hermitage, suivre la RD532 (direction Romans-sur-Isère / Saint-Donat) puis la RD67 vers Saint-Donatsur- l'Herbasse ou la RD109 vers Chantemerle-les-Blés / Claveyson.

Un deuxième itinéraire de déviation (par le nord) permet de contourner la zone de travaux via la RD112 puis, au Pont de Saint-Uze, la RD51 vers Saint-Uze puis Saint-Jean-de-Galaure afin de rejoindre la RD363 puis la RD109 vers Claveyson pour retrouver la RD112.

Pour les véhicules légers, des déviations sont mises en place via la route de Marnas et la route de Chantemerle. Des panneaux de déviation spécifiques sont installés avant le début de l'opération pour avertir les riverains et les usagers réguliers.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :