Travaux
[Dans la presse] : Travaux à la bifurcation A7/A54 : au cœur d’un chantier qui façonne la mobilité de demain
Il y a quelques semaines La Provence a mis à l’honneur les grands chantiers du territoire, notamment celui de la bifurcation A7/A54. Depuis décembre 2023, les travaux avancent pour fluidifier le trafic sur ce carrefour stratégique, emprunté quotidiennement par plus de 90 000 véhicules. Ces travaux d’envergure, réalisés sans interruption de la circulation, apporteront une réponse concrète et durable aux besoins de mobilités du territoire.
Les collectivités territoriales s’attachent à trouver des solutions pour désengorger un réseau routier saturé. Que VINCI Autoroutes ait entrepris ce projet est un bonus pour le territoire !
On ne ferme pas l’autoroute le temps d’un chantier sauf lorsqu’on ne peut pas faire autrement. Entreprendre des travaux en maintenant le trafic c’est-à-dire sous exploitation, est complexe à mettre en œuvre, en particulier sur ce carrefour extrêmement fréquenté en raison de sa place stratégique pour les mobilités locales et européennes. […] Nos opérations sont cadrées au millimètre et sont exécutées en restreignant les fermetures aux interventions exceptionnelles.
Le supplément propose un reportage complet au cœur du chantier, avec des interviews, des chiffres clés et un état d’avancement détaillé du projet, qui s’achèvera à l’été 2025. Il met aussi en lumière les mesures prises pour préserver les ressources naturelles et mieux intégrer ces aménagements dans le paysage.