[Dans la presse] : Travaux à la bifurcation A7/A54 : au cœur d’un chantier qui façonne la mobilité de demain

On ne ferme pas l’autoroute le temps d’un chantier sauf lorsqu’on ne peut pas faire autrement. Entreprendre des travaux en maintenant le trafic c’est-à-dire sous exploitation, est complexe à mettre en œuvre, en particulier sur ce carrefour extrêmement fréquenté en raison de sa place stratégique pour les mobilités locales et européennes. […] Nos opérations sont cadrées au millimètre et sont exécutées en restreignant les fermetures aux interventions exceptionnelles.