Bifurcation A7/A54 : réouverture du pont de la RD68, un nouvel ouvrage au service des mobilités locales

Mars 2024 : l’ancien pont est déconstruit

Le 16 mars 2024, les opérations de déconstruction démarrent sous le regard attentif des élus et des partenaires du projet. L’ancien ouvrage est progressivement démantelé par grignotage, jusqu’à laisser place, dès le 17 mars, à une emprise entièrement libérée.

Été 2024 : premières fondations pour le nouvel ouvrage

Les mois d’été voient s’ériger les culées du futur pont, qui accueilleront bientôt sa charpente métallique.

Automne 2024 : Montage et pose de la charpente : une opération de levage hors normes

À l’automne, la charpente de 454 tonnes est montée sur site, puis déplacée jusqu’à sa position définitive dans la nuit du 12 octobre 2024, lors d’une opération de levage impressionnante nécessitant la fermeture temporaire de l’autoroute A7.

Hiver 2024 – 2025 : le pont prend forme

En novembre, les équipes réalisent le coffrage, le ferraillage puis le bétonnage du tablier. La structure achevée, les enrobés sont appliqués et les équipements de sécurité installés, préparant ainsi l�’ouvrage pour sa mise en service.

Printemps 2025 : dernière ligne droite

En avril, les épreuves de chargement sont réalisées avec succès, validant la solidité et la conformité de l’ouvrage avant sa réouverture.