Bifurcation A7/A54 : pose spectaculaire du pont RD68/A7, un moment fort pour les élus !

Accompagnés des responsables du chantier, les élus ont pu suivre les différentes étapes de cette opération nocturne et s’approcher au plus près pour avoir un aperçu unique des coulisses d’un chantier de grande envergure, permettant de mieux comprendre les défis techniques et la minutie requise pour un tel projet.

Cet aménagement de la bifurcation A7/A54 est bien plus qu’un simple chantier ; il représente un engagement en faveur de l’amélioration de la mobilité régionale et de la sécurité routière. Les élus, satisfaits de voir ce projet avancer, ont souligné l’importance d’une telle infrastructure pour le développement local.