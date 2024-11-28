Travaux
Bifurcation A7/A54 : pose spectaculaire du pont RD68/A7, un moment fort pour les élus !
Le samedi 12 octobre dernier, de nombreux élus locaux, parmi lesquels Marie-Pierre Callet, vice-présidente du Conseil Départemental 13, déléguée aux routes, et Romain Tonussi, député de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, ont assisté à cette opération exceptionnelle. Ce moment important du projet a suscité l’enthousiasme de tous les invités venus observer cette étape clé du chantier.
Accompagnés des responsables du chantier, les élus ont pu suivre les différentes étapes de cette opération nocturne et s’approcher au plus près pour avoir un aperçu unique des coulisses d’un chantier de grande envergure, permettant de mieux comprendre les défis techniques et la minutie requise pour un tel projet.
Cet aménagement de la bifurcation A7/A54 est bien plus qu’un simple chantier ; il représente un engagement en faveur de l’amélioration de la mobilité régionale et de la sécurité routière. Les élus, satisfaits de voir ce projet avancer, ont souligné l’importance d’une telle infrastructure pour le développement local.
Bravo VINCI Autoroutes vous avez réalisé à mes yeux un exploit et c’est très émouvant de voir toutes ces manipulations impressionnantes.
Amélioration de la bifurcation A7/A54 - Pose du pont RD 68/A7: un moment fort pour les élus