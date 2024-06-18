Bifurcation A7/A54 : Les élus du territoire salonais visitent le chantier

Équipés de casques, de baudriers et de chaussures de sécurité, Nicolas ISNARD, maire de Salon-de-Provence, les équipes municipales, des villes voisines, de Pelissanne et de Lançon-de-Provence, ainsi que Marie-Pierre CALLET, Vice-présidente du Conseil départemental 13 chargée des Routes et Jean-Marc ZULESI, ont pu découvrir l’ampleur des travaux déjà réalisés sur ce chantier qui permettra, à l’horizon de l’été 2025, « de fluidifier et de sécuriser cet axe structurant du Sud-Est de la France, qui relie la Région Sud (Arles, Marseille) à la Région Occitanie (Nîmes, Montpellier). » comme l’a rappelé lors de son introduction Xavier RICHER de FORGES, directeur de la Maitrise d’Ouvrages ASF Est.

Cette visite fut aussi l’occasion, pour chacun, de visualiser, in situ, les divers aménagements déjà réalisés pour accueillir les nouvelles voies de circulation, mais également les travaux indispensables d’assainissements pour préserver la ressource en eau et notamment la Touloubre, cours d’eau qui traverse les emprises du chantier.

Le point culminant de la visite fut le site du futur pont de la RD68, démoli en mars dernier, étape préliminaire à l’élargissement des voies de l’A7.