Travaux
Bifurcation A7/A54 : Les élus du territoire salonais visitent le chantier
Après 6 mois de travaux intenses, près de 30 élus de territoire ont visité, ce jeudi 13 juin, le chantier de la bifurcation A7/A54 à Salon-de-Provence.
Depuis décembre dernier, le chantier bat son plein : démolition de certains ouvrages, aménagements d’ouvrage d’art, terrassements pour accueillir les nouvelles voies, assainissement… Ce sont ainsi près d’une centaine de compagnons qui sont, chaque jour, à pied d’œuvre pour tenir le planning de ce projet d’envergure. A quelques semaines de l’été, c’était l’occasion pour VINCI Autoroutes de proposer une visite du chantier aux élus du territoire pour marquer l’aboutissement de cette première phase et faire le point avant la période estivale.
Des travaux impressionnants pour une meilleure mobilité
Équipés de casques, de baudriers et de chaussures de sécurité, Nicolas ISNARD, maire de Salon-de-Provence, les équipes municipales, des villes voisines, de Pelissanne et de Lançon-de-Provence, ainsi que Marie-Pierre CALLET, Vice-présidente du Conseil départemental 13 chargée des Routes et Jean-Marc ZULESI, ont pu découvrir l’ampleur des travaux déjà réalisés sur ce chantier qui permettra, à l’horizon de l’été 2025, « de fluidifier et de sécuriser cet axe structurant du Sud-Est de la France, qui relie la Région Sud (Arles, Marseille) à la Région Occitanie (Nîmes, Montpellier). » comme l’a rappelé lors de son introduction Xavier RICHER de FORGES, directeur de la Maitrise d’Ouvrages ASF Est.
Cette visite fut aussi l’occasion, pour chacun, de visualiser, in situ, les divers aménagements déjà réalisés pour accueillir les nouvelles voies de circulation, mais également les travaux indispensables d’assainissements pour préserver la ressource en eau et notamment la Touloubre, cours d’eau qui traverse les emprises du chantier.
Le point culminant de la visite fut le site du futur pont de la RD68, démoli en mars dernier, étape préliminaire à l’élargissement des voies de l’A7.
Le chantier s’inscrit dans l’engagement environnemental fort de VINCI Autoroutes, qui vise à réduire les émissions de carbone et à protéger les ressources naturelles. Les matériaux du pont démoli sont ainsi recyclés à 100% ; les parties métalliques sont fondues pour être réinsérées dans le circuit de la métallurgie, celles en béton sont concassées pour être mises en remblai sur le projet.
Stéphane ESCOBAR, Directeur Opérationnel du projet, a aussi partagé de bonnes nouvelles : la reconstruction du pont de la RD68 sur A7, dont la charpente métallique est en cours de fabrication dans le nord-est de la France, débutera cet automne. Sur A54, les travaux spectaculaires de réalisation du tablier sud du pont au-dessus du canal EDF vont démarrer en septembre.
Rendez-vous a été pris cet automne pour continuer à suivre ce chantier impressionnant au cœur de la Provence.