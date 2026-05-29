Bifurcation A7/A54 : fermetures nocturnes lundi 1er et mardi 2 juin 2026

Au cours de ces mêmes nuits, de 21h à 6h le lendemain, les bretelles de bifurcation de l’A7 vers l’A54 pour les véhicules en provenance d’Aix-en-Provence et Marseille seront fermées. Par conséquent :

Sur l’A7, les conducteurs en provenance de Marseille souhaitant emprunter l’A54 en direction de Saint- Martin-de-Crau/Arles devront sortir à Rognac (n°28) afin de suivre la D21 et la D113 jusqu’à l’échangeur de Grans / Salon-de-Provence (n°14) - Itinéraire S18.

Les conducteurs en provenance de l’A8 souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de Saint- Martin-de-Crau/Arles devront sortir à l’échangeur de Coudoux La Fare (n°28) afin de suivre la D21 puis la D113 jusqu’à l’échangeur de Grans / Salon-de-Provence (n°14) – Itinéraire S14 puis S16.

La bretelle de bifurcation de l’A7 vers l’A54 Arles pour les véhicules en provenance de Lyon sera fermée :

Les véhicules en provenance de Lyon depuis l’A7 et en direction de Arles, Fos-sur-Mer ou Miramas pourront emprunter l’A9 en direction de Montpellier / Nîmes pour rejoindre l’A54 vers Arles / Salon de Provence.

Les véhicules légers en provenance de la région d’Avignon via l’A7 pourront sortir à Cavaillon (n°25) pour suivre la D99 jusqu’à Saint-Rémy-de-Provence, la D570N jusqu’à Arles et ainsi rejoindre l’A54 en direction de Fos-sur-Mer, Miramas ou Salon-de-Provence (itinéraire interdit aux poids-lourds).

Pour rejoindre Salon-de-Provence, Pélissanne et Lançon-de-Provence en provenance d’Avignon via l’A7, les automobilistes (véhicules légers) peuvent emprunter la sortie Salon-Nord (n°27).

La traversée de Salon-de-Provence étant interdite aux véhicules dont le PTAC est supérieur à 6 tonnes, les conducteurs concernés circulant sur l’A7 en provenance de Lyon et souhaitant emprunter l’A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles devront sortir à Rognac (n°28) afin de suivre la D21 et la D113 jusqu’à l’échangeur de Grans / Salon-de-Provence (n°14) - Itinéraire S18.



Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :