Bifurcation A7/A54 : 10 nuits pour réaliser les enrobés

Le chantier d’amélioration de la bifurcation A7 A54 avance à grands pas. Entre le 17 mars et début avril 2025 une importante étape a été franchie avec la réalisation des enrobés. Un chantier réalisé exclusivement de nuit pour limiter la gêne à la circulation.

Ce ne sont pas moins de 100 personnes qui ont été mobilisées au cours de ces nuit de travaux pour raboter 3 400 tonnes d’enrobés et mettre en œuvre 10 250 tonnes de nouveaux enrobés et réaliser aussi les peintures blanches ce qu’on appelle la signalisation horizontale définitive. Sur ce chantier complexe l’ambition environnementale est forte : les chaussées sont recyclées à 50% sur les couches inférieures et 10% sur les couches de roulement.