Travaux
Bifurcation A11/A87 – secteur d’Angers : travaux d’entretien d’un ouvrage d’art
Dans le cadre de la poursuite des travaux d’entretien d’un ouvrage d’art au niveau de la bifurcation A11/A87 dans l’échangeur de Tiercé (n°14) sur l’autoroute A11, de nouvelles fermetures nocturnes de bretelles sont à prévoir. Cette opération est nécessaire pour maintenir les infrastructures dans un bon état de fonctionnement et garantir aux usagers des conditions de circulation optimales en matière de sécurité. Des itinéraires de déviation seront mis en place pendant ces travaux pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
- Les nuits du lundi 1er juin au jeudi 4 juin 2026 :
- la sortie sera obligatoire de 21h à 5h30 le lendemain au niveau de l’échangeur de Pellouailles-les-Vignes (n°13) pour les conducteurs en provenance de Paris sur l’A11 ;
- l’entrée sera interdite de 21h à 5h le lendemain au niveau de l’échangeur de Pellouailles-les-Vignes (n°13) sur l’A11 pour les véhicules circulant en direction de Nantes / Angers.
Par conséquent, les conducteurs en provenance de Paris souhaitant poursuivre leur trajet en direction de Nantes / Angers devront suivre le PAC Océane et la RD323 pour rejoindre l’entrée parc des Expositions (n°15) sur l’A87. Il en sera de même pour les conducteurs souhaitant emprunter l’A11 en direction de Nantes / Angers depuis le secteur de Pellouailles-les-Vignes.