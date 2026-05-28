​​Bifurcation A11/A87 – secteur d’Angers : travaux d’entretien d’un ouvrage d’art​

Dans le cadre de la poursuite des travaux d’entretien d’un ouvrage d’art au niveau de la bifurcation A11/A87 dans l’échangeur de Tiercé (n°14) sur l’autoroute A11, de nouvelles fermetures nocturnes de bretelles sont à prévoir. Cette opération est nécessaire pour maintenir les infrastructures dans un bon état de fonctionnement et garantir aux usagers des conditions de circulation optimales en matière de sécurité. Des itinéraires de déviation seront mis en place pendant ces travaux pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.