Travaux
Autoroute A7 : fermeture de la bretelle d'entrée salon nord
Dans le cadre des travaux du demi-échangeur de Salon Nord, destiné à améliorer la desserte du Pays Salonais, VINCI Autoroutes poursuit la création d’une voie d’entrecroisement entre la bretelle d’entrée existante et la future bretelle de sortie pour les véhicules circulant dans le sens Marseille/Lyon.
Ces travaux qui sont réalisés de jour comme de nuit, week-end compris, vont nécessiter la fermeture de la bretelle d’entrée sur l’A7 de l’échangeur de Salon Nord (n°27) en direction de Lyon, du mardi 16 septembre à 21h jusqu’à 6h le vendredi 28 novembre 2025. Un itinéraire de déviation sera mis en place pendant toute la durée de l’opération. 2 Par conséquent, les conducteurs souhaitant rejoindre l’autoroute A7 en direction de Lyon devront suivre la D538 jusqu’à l’échangeur de Sénas (n°26).