Autoroute A7 : fermeture de la bretelle d'entrée salon nord

Ces travaux qui sont réalisés de jour comme de nuit, week-end compris, vont nécessiter la fermeture de la bretelle d’entrée sur l’A7 de l’échangeur de Salon Nord (n°27) en direction de Lyon, du mardi 16 septembre à 21h jusqu’à 6h le vendredi 28 novembre 2025. Un itinéraire de déviation sera mis en place pendant toute la durée de l’opération. 2 Par conséquent, les conducteurs souhaitant rejoindre l’autoroute A7 en direction de Lyon devront suivre la D538 jusqu’à l’échangeur de Sénas (n°26).