Travaux
A9/A54 : fermetures nocturnes de l'échangeur de Garons du 23 au 26 mars 2026
VINCI Autoroutes poursuit un important programme de renouvellement de la signalisation directionnelle au niveau de la bifurcation A9/A54. Cela concerne plus particulièrement les panneaux, portiques, potences et hauts-mâts de signalisation. Il s’agit de renforcer la sécurité et le confort des conducteurs qui circulent chaque jour dans ce secteur très fréquenté. Ces travaux vont entraîner des fermetures nocturnes et partielles de l’échangeur de Garons (n°2) sur l’A54 au cours des nuits du lundi 23 au jeudi 26 mars 2026, de 21h à 5h le lendemain.
Vos conditions de circulation durant les nuits du lundi 23 au jeudi 26 mars 2026, de 21h à 5h le lendemain
Fermetures de la bretelle de sortie de l’échangeur de Garons (n°2) sur l’A54 en provenance de Nîmes et en direction de la barrière de péage de Garons :
- Les usagers en provenance de l’A9 et en direction d’Arles souhaitant sortir à l’échangeur de Garons (n°2) seront invités à emprunter la sortie Nîmes centre (n°1) afin de suivre la RD42, la RD422 et la RD442A jusqu’à la barrière de Garons.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les compte X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A9Trafic ; @A54Trafic