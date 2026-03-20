A9/A54 : fermetures nocturnes de l'échangeur de Garons du 23 au 26 mars 2026

Fermetures de la bretelle de sortie de l’échangeur de Garons (n°2) sur l’A54 en provenance de Nîmes et en direction de la barrière de péage de Garons :

Les usagers en provenance de l’A9 et en direction d’Arles souhaitant sortir à l’échangeur de Garons (n°2) seront invités à emprunter la sortie Nîmes centre (n°1) afin de suivre la RD42, la RD422 et la RD442A jusqu’à la barrière de Garons.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :