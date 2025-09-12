Travaux
A9 : travaux de rénovation des chaussées
Dans le cadre de sa politique d'entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes réalise, depuis le 1er septembre 2025, un programme de rénovation des chaussées entre les échangeurs de Perpignan-nord (n°41) et de Leucate (n°40).
Pour limiter la gêne à la circulation, ces travaux seront réalisés de jour comme de nuit, sous basculement de la circulation sur le sens opposé. Ce chantier, qui représente un investissement de 20 millions d’euros intégralement financé par VINCI Autoroutes, concerne 46 km de chaussées (23 km par sens) et se déroulera jusqu’au 12 décembre 2025. Il a pour objectif de renforcer la sécurité et les conditions de confort des conducteurs qui circulent chaque jour sur cet axe très fréquenté. Ces travaux vont entrainer des fermetures nocturnes de l’autoroute A9 en direction de l’Espagne, entre Leucate et Perpignan Nord, avec une sortie obligatoire au diffuseur de Leucate (n°40) durant les nuits des lundi 15, jeudi 18, lundi 22 et lundi 29 septembre 2025, de 21h à 6h le lendemain.
Des fermetures nocturnes de l’A9 à prévoir entre Leucate et Perpignan Nord en direction de l’Espagne
L’A9 sera fermée en direction de l’Espagne entre Leucate et Perpignan Nord au cours des nuits des lundi 15, jeudi 18, lundi 22 et lundi 29 septembre 2025, de 21h à 6h le lendemain. La sortie sera donc obligatoire pour tous au niveau du diffuseur de Leucate (n°40). Les itinéraires de déviation suivants seront mis en place :
- en provenance de Narbonne depuis l’A9, les conducteurs devront sortir à Leucate (n°40) et suivre l'itinéraire S7 pour rejoindre l'A9 au niveau de l'échangeur Perpignan Nord (n°41) ;
- les usagers désirant emprunter l’autoroute A9 en direction de l’Espagne depuis le secteur de Leucate seront invités à rejoindre l’échangeur de Perpignan Nord (n°41) via l’itinéraire S7.
Un calendrier de travaux optimisé pour limiter la gêne à la circulation
Le calendrier des travaux a été dicté par la densité du trafic. Le découpage du chantier en plusieurs phases a ainsi été adapté pour tenir compte des prévisions de trafic et minimiser la gêne à la circulation : les travaux seront en effet réalisés sans interruption de la circulation.
Ce chantier mobile va se dérouler de jour comme de nuit, du lundi au vendredi, pendant 15 semaines et durant certains week-ends. La zone de chantier est mobile et avance au fur et à mesure de la progression des travaux. Au niveau de la zone en chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux de la zone circulée pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier.