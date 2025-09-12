A9 : travaux de rénovation des chaussées

Le calendrier des travaux a été dicté par la densité du trafic. Le découpage du chantier en plusieurs phases a ainsi été adapté pour tenir compte des prévisions de trafic et minimiser la gêne à la circulation : les travaux seront en effet réalisés sans interruption de la circulation.

Ce chantier mobile va se dérouler de jour comme de nuit, du lundi au vendredi, pendant 15 semaines et durant certains week-ends. La zone de chantier est mobile et avance au fur et à mesure de la progression des travaux. Au niveau de la zone en chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux de la zone circulée pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier.