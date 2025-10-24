Travaux
A9 – Travaux de rénovation des chaussées entre Perpignan nord et Leucate
Dans le cadre de sa politique d'entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes réalise, depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 19 décembre 2025, un programme de rénovation des chaussées entre les échangeurs de Perpignan nord (n°41) et de Leucate (n°40). Pour limiter la gêne à la circulation et réduire la durée des travaux, ceux-ci sont réalisés de jour comme de nuit, sous basculement de la circulation sur le sens opposé. Dans le cadre de ces travaux, la sortie sera obligatoire au niveau de l’échangeur de Perpignan nord (n°41) pour tous les conducteurs en direction de Narbonne la nuit du lundi 27 octobre prochain de 21h à 6h. Les entrées et sorties en direction de l’Espagne y seront impossibles les nuits du 28 au 30 octobre 2025, de 21h00 à 6h30.
Conditions de circulation au cours de la nuit du 27 octobre
La sortie sera obligatoire pour tous les conducteurs en direction de Narbonne au niveau de Perpignan nord (n°41) de 21h à 6h :
- Les conducteurs désirant emprunter l’A9 en direction de Narbonne depuis le secteur de Perpignan nord seront orientés vers l’échangeur de Leucate (n°40) en suivant l’itinéraire S8.
- En provenance de l'Espagne, ils devront quitter l'autoroute A9 au niveau de l'échangeur de Perpignan nord (n°41) et suivre l'itinéraire S8 pour rejoindre l'A9 au niveau de l'échangeur de Leucate (n°40).
Conditions de circulation au cours des nuits du 28 au 30 octobre
Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Perpignan-Nord (n°41) en direction de l’Espagne de 21h à 6h30 :
- Les conducteurs circulant sur l’A9 dans le sens Narbonne/Espagne, désirant quitter l’autoroute à l’échangeur de Perpignan Nord (n°41) devront sortir à l’échangeur précédent Leucate (n°40) pour suivre l’itinéraire S7.
- Les conducteurs désirant emprunter l’autoroute A9 à l’échangeur de Perpignan Nord (n°41) pour prendre la direction de l’Espagne seront orientés vers l’échangeur de Perpignan Sud (n°42) en suivant l’itinéraire S11.
Informez-vous avant de prendre la route
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.
Pour joindre les équipes et répondre à toutes vos demandes d’information, VINCI Autoroutes met à disposition un numéro vert, le 04 11 93 41 00 (appel gratuit), du lundi au vendredi de 9h à 18h. En dehors des heures d’ouverture, vous avez la possibilité de laisser un message sur notre répondeur. Un site internet www.a9-travaux-chaussees.fr est aussi dédié à ce chantier.
Ces outils viennent compléter le dispositif d’information existant :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les compte X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A9Trafic