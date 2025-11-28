Travaux
A9 : Travaux de rénovation des chaussées dans les secteurs de Nîmes et Gallargues
VINCI Autoroutes réalise un programme de rénovation des chaussées entre les échangeurs de Nîmes ouest (n°25) et de Gallargues (n°26), sur l’A9. Ce chantier concerne 4 zones de chaussées très localisées et se déroulera, de jour comme de nuit, jusqu’au 18 décembre 2025. Pour permettre son déroulement en toute sécurité, la fermeture partielle de l’échangeur de Gallargues est nécessaire les nuits du 1er au 5 décembre 2025. Des itinéraires de déviation seront mis en place à cette occasion.
Un calendrier de travaux optimisé pour limiter la gêne à la circulation
Ce chantier mobile va se dérouler de jour comme de nuit, du lundi au vendredi, pendant 4 semaines. La zone de chantier est mobile et avance au fur et à mesure de la progression des travaux. Au niveau de la zone en chantier, la circulation se fera sur voies réduites afin d’isoler la zone de travaux de la zone circulée pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier. Selon un calendrier optimisé, les opérations se dérouleront du lundi soir au vendredi midi, de jour comme de nuit, sans interruption de la circulation pour diminuer la gêne aux usagers. La vitesse sera limitée à 90 km/h sur l’ensemble de la zone de chantier, et ce jusqu’à la fin du chantier, le vendredi 18 décembre 2025. Dans ces circonstances, des ralentissements sont susceptibles de se former en amont de la zone de chantier. Il est fortement conseillé aux usagers de l’A9 de s’informer des conditions de circulation avant de prendre la route.
Nuits du lundi 1er et du jeudi 4 décembre 2025
- Fermeture de la sortie de l’échangeur de Gallargues en provenance de Montpellier de 21h à 7h le lendemain. Les conducteurs en provenance de Montpellier devront sortir à l’échangeur de Lunel (n°27) et seront invités à suivre l’itinéraire S6 en direction de Lunel puis la D34 en direction de l’A9 Montpellier/Nîmes afin de rejoindre la D113 en direction de la ville de Gallargues.
Nuits du lundi 1er au vendredi 5 décembre 2025
- Fermeture des entrées de l’échangeur de Gallargues en direction de Nîmes, de 21h à 8h le lendemain. Pour emprunter l’A9 dans cette direction, il faudra suivre la D6313 en direction d’Arles, puis les D6576 et D135 en direction de Nîmes et enfin les D6113, D442 et D442A jusqu’à Nîmes- Garons (n°2), où les conducteurs pourront rejoindre l’A54.
Une chaussée rénovée
Ces travaux consistent à rénover 4 zones de 20 mètres de long chacune, sur la voie de droite exclusivement, mais dans les deux sens de circulation. Une vingtaine de centimètres de structure de chaussée sera démolie avant de couler un nouveau béton armé continu qui sera recouvert ensuite d'une couche d’enrobé de quatre centimètres.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les compte X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A9Trafic
Pour joindre les équipes et répondre à toutes vos demandes d’information, VINCI Autoroutes met également à disposition un numéro vert, le 04 11 93 41 00 (appel gratuit) du lundi au vendredi de 9h à 18h. En dehors des heures d’ouverture, vous avez la possibilité de laisser un message sur notre répondeur. Un site internet www.a9-travaux-chaussees.fr est aussi dédié à ce chantier.