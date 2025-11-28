A9 : Travaux de rénovation des chaussées dans les secteurs de Nîmes et Gallargues

Ces travaux consistent à rénover 4 zones de 20 mètres de long chacune, sur la voie de droite exclusivement, mais dans les deux sens de circulation. Une vingtaine de centimètres de structure de chaussée sera démolie avant de couler un nouveau béton armé continu qui sera recouvert ensuite d'une couche d’enrobé de quatre centimètres.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :

Un site internet www.a9-travaux-chaussees.fr est aussi dédié à ce chantier.