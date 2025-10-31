A9 – Travaux de rénovation des chaussées dans le secteur de Perpignan

Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Perpignan nord (n°41) en direction de Narbonne de 21h à 6h30 :

Les conducteurs désirant emprunter l’A9 en direction de Narbonne depuis le secteur de Perpignan nord seront orientés vers l’échangeur de Leucate (n°40) en suivant l’itinéraire S8.

En provenance de l'Espagne, ils devront quitter l'autoroute A9 au niveau de l'échangeur de Perpignan sud (n°42) et suivre l'itinéraire S12 du PGT66 pour rejoindre les abords de l’échangeur Perpignan nord (n°41).

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.

Pour joindre les équipes et répondre à toutes vos demandes d’information, VINCI Autoroutes met également à disposition un numéro vert, le 04 11 93 41 00 (appel gratuit), du lundi au vendredi de 9h à 18h. En dehors des heures d’ouverture, vous avez la possibilité de laisser un message sur notre répondeur. Un site internet www.a9-travaux-chaussees.fr est aussi dédié à ce chantier.



Ces outils viennent compléter le dispositif d’information existant :