A9 – Travaux de rénovation des chaussées dans le secteur de Perpignan
Dans le cadre de sa politique d'entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes réalise, depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 19 décembre 2025, un programme de rénovation des chaussées entre les échangeurs de Perpignan nord (n°41) et de Leucate (n°40). Dans le cadre de ces travaux, l’échangeur de Perpignan nord (n°41) sera ponctuellement fermé les nuits du 3 au 5 novembre 2025, de 21h00 à 6h30.
Conditions de circulation au cours des nuits du 3 et 4 novembre 2025
Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Perpignan nord (n°41) en direction de l’Espagne de 21h à 6h30 :
- Les conducteurs circulant sur l’A9 dans le sens Narbonne/Espagne, désirant quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de Perpignan nord (n°41) devront sortir à l’échangeur précédent Leucate (n°40) pour suivre l’itinéraire S7.
- Les conducteurs désirant emprunter l’autoroute A9 au niveau de l’échangeur de Perpignan nord (n°41) pour prendre la direction de l’Espagne seront orientés vers l’échangeur de Perpignan sud (n°42) en suivant l’itinéraire S11.
Conditions de circulation au cours de la nuit du 5 novembre 2025
Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Perpignan nord (n°41) en direction de Narbonne de 21h à 6h30 :
- Les conducteurs désirant emprunter l’A9 en direction de Narbonne depuis le secteur de Perpignan nord seront orientés vers l’échangeur de Leucate (n°40) en suivant l’itinéraire S8.
- En provenance de l'Espagne, ils devront quitter l'autoroute A9 au niveau de l'échangeur de Perpignan sud (n°42) et suivre l'itinéraire S12 du PGT66 pour rejoindre les abords de l’échangeur Perpignan nord (n°41).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.
Pour joindre les équipes et répondre à toutes vos demandes d’information, VINCI Autoroutes met également à disposition un numéro vert, le 04 11 93 41 00 (appel gratuit), du lundi au vendredi de 9h à 18h. En dehors des heures d’ouverture, vous avez la possibilité de laisser un message sur notre répondeur. Un site internet www.a9-travaux-chaussees.fr est aussi dédié à ce chantier.
Ces outils viennent compléter le dispositif d’information existant :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les compte X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A9Trafic