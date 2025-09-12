A9 – Réparation au niveau de l’échangeur de Roquemaure

Afin de limiter la gêne occasionnée, cette intervention se déroulera au cours de trois nuits, du lundi 15 septembre au mercredi 17 septembre 2025 inclus, de 22h à 6h. Elles nécessiteront cependant la fermeture partielle de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.

Au cours des nuits du lundi 15, mardi 16, et mercredi 17 septembre 2025, de 22h à 6h le lendemain, l’échangeur de Roquemaure (n°22) sera partiellement fermé, par conséquent :