Travaux
A9 – Réparation au niveau de l’échangeur de Roquemaure
Publié le 12 septembre 2025
Afin de renforcer la sécurité des conducteurs, VINCI Autoroutes va procéder à des réparations de joints sur un ouvrage d’art situé au niveau de l’échangeur de Roquemaure (n°22), sur l’A9.
Afin de limiter la gêne occasionnée, cette intervention se déroulera au cours de trois nuits, du lundi 15 septembre au mercredi 17 septembre 2025 inclus, de 22h à 6h. Elles nécessiteront cependant la fermeture partielle de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Au cours des nuits du lundi 15, mardi 16, et mercredi 17 septembre 2025, de 22h à 6h le lendemain, l’échangeur de Roquemaure (n°22) sera partiellement fermé, par conséquent :
- fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Roquemaure (n°22) en direction de Nîmes/Montpellier : les conducteurs souhaitant emprunter l’A9 en direction de Nîmes/Montpellier pourront emprunter l’itinéraire bis en direction de Montpellier en suivant la D6580 et la N100 jusqu’à l’échangeur de Remoulins (n°23) ;
- fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de Roquemaure (n°22) en provenance d’Orange :
- les conducteurs de véhicules légers devront sortir à Orange-centre (n°21) pour rejoindre leur destination ;
- les conducteurs de poids lourds devront privilégier la sortie Remoulins (n°23) sur l’A9.