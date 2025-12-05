A9 : Nîmes / Gallargues, travaux de rénovation du 8 au 12 décembre 2025

Ce chantier, qui représente un investissement de 500 000 euros intégralement financé par VINCI Autoroutes, concerne 4 zones de chaussées très localisées et se déroule, de jour comme de nuit, jusqu’au 18 décembre 2025. Il a pour objectif de renforcer la sécurité et les conditions de confort des conducteurs qui circulent chaque jour sur cet axe très fréquenté. Cependant, pour permettre son déroulement en toute sécurité, la fermeture partielle de l’échangeur de Gallargues est nécessaire les nuits du 8 au 12 décembre 2025. Des itinéraires de déviation seront mis en place à cette occasion.

Nuits du lundi 8 et du jeudi 11 décembre 2025 :

Fermeture de la sortie de l’échangeur de Gallargues en provenance de Montpellier, de 21h à 7h le lendemain. Pour rejoindre le secteur de Gallargues, les conducteurs en provenance de Montpellier devront sortir à l’échangeur de Lunel (n°27) pour suivre l’itinéraire S6 en direction de Lunel, la D34 en direction de l’A9 Montpellier/Nîmes puis la D113.

Nuits du lundi 8 au vendredi 12 décembre 2025 :

Fermeture des entrées de l’échangeur de Gallargues en direction de Nîmes, de 21h à 8h le lendemain. Pour emprunter l’A9 dans cette direction, il faudra suivre la D6313 en direction d’Arles, puis les D6576 et D135 en direction de Nîmes et enfin les D6113, D442 et D442A jusqu’à Nîmes-Garons (n°2), où les conducteurs pourront rejoindre l’A54.