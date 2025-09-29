Travaux
A9 : fermetures nocturnes Perpignan-nord / Leucate du 29 septembre au 1er octobre 2025
Dans le cadre de sa politique d'entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes réalise un programme de rénovation des chaussées entre les échangeurs de Perpignan nord (n°41) et de Leucate (n°40) depuis le 1er septembre 2025. Ces travaux vont entraîner des fermetures nocturnes de l’autoroute A9 avec des sorties obligatoires aux diffuseurs de Leucate (n°40) et de Perpignan nord (n°41), les nuits du 29 septembre et du 1er octobre 2025 de 21h à 6h le lendemain.
Pour limiter la gêne à la circulation et réduire la durée des travaux, ceux-ci seront réalisés de jour comme de nuit, sous basculement de la circulation sur le sens opposé. Ce chantier, qui représente un investissement de 20 millions d’euros intégralement financé par VINCI Autoroutes, concerne 46 km de chaussées (23 km par sens). Il a pour objectif de renforcer la sécurité et les conditions de confort des conducteurs qui circulent chaque jour sur cet axe très fréquenté.
Les fermetures et leurs itinéraires de déviation
Fermeture nocturne de l’autoroute A9 entre Leucate et Perpignan nord en direction de l’Espagne, avec une sortie obligatoire et entrée interdite au diffuseur de Leucate (n°40) la nuit du 29 septembre 2025 de 21h à 6h le lendemain.
Les itinéraires de déviation suivants seront mis en place :
- Les usagers en provenance de Narbonne devront quitter l'autoroute A9 à l'échangeur de Leucate (n°40) et suivre l'itinéraire S7 pour rejoindre l'A9 au niveau de l'échangeur Perpignan nord (n°41).
- Les usagers désirant emprunter l’autoroute A9 au niveau de l’échangeur de Leucate (n°40) pour prendre la direction de l’Espagne seront orientés vers l’échangeur de Perpignan nord (n°41) et suivront ensuite l’itinéraire S7.
Fermeture partielle du diffuseur de Perpignan nord (n°41) pour les véhicules en provenance de l’Espagne et en direction de Narbonne, la nuit du 30 septembre 2025 de 21h à 6h le lendemain.
- Les usagers désirant emprunter l’autoroute A9 au niveau de l’échangeur de Perpignan nord (n°41) pour prendre la direction de Narbonne seront orientés vers l’échangeur de Leucate (n°40) et suivront ainsi l’itinéraire S8 balisé.
- En provenance de l’Espagne, les usagers désirant se rendre à Perpignan seront orientés depuis l’échangeur précédent de Perpignan sud (n°42) et suivront l’itinéraire S12 du PGT66 pour rejoindre les abords de l’échangeur Perpignan nord (n°41).
Fermeture nocturne de l’autoroute A9 entre Perpignan nord et Leucate en direction de Narbonne, avec une sortie obligatoire et entrée interdite au diffuseur de Perpignan nord (n°41) la nuit du 1er Octobre 2025 de 21h à 6h le lendemain.
- Les usagers désirant emprunter l’autoroute A9 au niveau de l’échangeur de Perpignan nord (n°41) pour prendre la direction de Narbonne seront orientés vers l’échangeur de Leucate (n°40) en suivant l’itinéraire S8.
- Les usagers en provenance de l'Espagne devront quitter l'autoroute A9 au niveau de l'échangeur de Perpignan nord (n°41) et suivront l'itinéraire S8 pour rejoindre l'A9 au niveau de l'échangeur de Leucate (n°40).
Un calendrier de travaux optimisé pour limiter la gêne à la circulation
Le calendrier des travaux a été dicté par la densité du trafic. Le découpage du chantier en plusieurs phases a ainsi été adapté pour tenir compte des prévisions de trafic et minimiser la gêne à la circulation : les travaux seront en effet réalisés sans interruption de la circulation.
Ce chantier mobile va se dérouler de jour comme de nuit, du lundi au vendredi, pendant 15 semaines et durant certains week-ends. La zone de chantier est mobile et avance au fur et à mesure de la progression des travaux. Au niveau de la zone en chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux de la zone circulée pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier.