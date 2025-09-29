A9 : fermetures nocturnes Perpignan-nord / Leucate du 29 septembre au 1er octobre 2025

Dans le cadre de sa politique d'entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes réalise un programme de rénovation des chaussées entre les échangeurs de Perpignan nord (n°41) et de Leucate (n°40) depuis le 1er septembre 2025. Ces travaux vont entraîner des fermetures nocturnes de l’autoroute A9 avec des sorties obligatoires aux diffuseurs de Leucate (n°40) et de Perpignan nord (n°41), les nuits du 29 septembre et du 1er octobre 2025 de 21h à 6h le lendemain.

Pour limiter la gêne à la circulation et réduire la durée des travaux, ceux-ci seront réalisés de jour comme de nuit, sous basculement de la circulation sur le sens opposé. Ce chantier, qui représente un investissement de 20 millions d’euros intégralement financé par VINCI Autoroutes, concerne 46 km de chaussées (23 km par sens). Il a pour objectif de renforcer la sécurité et les conditions de confort des conducteurs qui circulent chaque jour sur cet axe très fréquenté.