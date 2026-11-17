Autoroute A50 et Tunnel de Toulon, en direction de Nice et de Marseille

La nuit du lundi 16 novembre, de 22h à 6h :

• fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens de circulation ;

• fermeture de l'autoroute A50 entre les échangeurs de Toulon Ouest (n°15) et La Valette-du-Var (n°4).

Des itinéraires de déviation seront mis en place via le réseau secondaire.

Autoroute A8, en direction d'Aix-en-Provence

Du lundi 16 au vendredi 20 novembre, de 21h à 5h : • fermeture de l'autoroute A8 entre les échangeurs de Puget-sur-Argens (n°37) et du Muy (n°36) ;

• fermeture de la bretelle d'entrée de Puget-sur-Argens (n°37) vers Aix-en-Provence.

Les conducteurs seront invités à suivre les itinéraires de déviation mis en place par le réseau secondaire.

Aire de services de Canaver

Le vendredi 20 novembre, de 17h à 5h :

• fermeture de l'aire de services de Canaver.

Les usagers pourront s'arrêter sur l'aire de Provence Verdon, aire de services située en amont.