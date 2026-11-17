Travaux
A8/A57/A50 - 16 au 20 novembre 2026 : Tunnel de Toulon : travaux de maintenance et d'entretien
Cette semaine, VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d'entretien sur les autoroutes A8, A50 et A57 ainsi que dans le tunnel de Toulon. Ces interventions se dérouleront du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2026 et nécessiteront des adaptations de circulation sur plusieurs secteurs du Var et de l'agglomération toulonnaise. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs dans leurs déplacements.
Des travaux réalisés de nuit pour limiter la gêne à la circulation
Le planning de réalisation des interventions a été optimisé afin de préserver les meilleures conditions de circulation possibles pour les usagers. Ces travaux se dérouleront principalement de nuit, du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2026, de 21h à 5h, lorsque le trafic est le moins dense. Ils permettront d'assurer l'entretien et la maintenance des infrastructures et équipements autoroutiers.
Vos conditions de circulation
Autoroute A50 et Tunnel de Toulon, en direction de Nice et de Marseille
La nuit du lundi 16 novembre, de 22h à 6h :
• fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens de circulation ;
• fermeture de l'autoroute A50 entre les échangeurs de Toulon Ouest (n°15) et La Valette-du-Var (n°4).
Des itinéraires de déviation seront mis en place via le réseau secondaire.
Autoroute A8, en direction d'Aix-en-Provence
Du lundi 16 au vendredi 20 novembre, de 21h à 5h : • fermeture de l'autoroute A8 entre les échangeurs de Puget-sur-Argens (n°37) et du Muy (n°36) ;
• fermeture de la bretelle d'entrée de Puget-sur-Argens (n°37) vers Aix-en-Provence.
Les conducteurs seront invités à suivre les itinéraires de déviation mis en place par le réseau secondaire.
Aire de services de Canaver
Le vendredi 20 novembre, de 17h à 5h :
• fermeture de l'aire de services de Canaver.
Les usagers pourront s'arrêter sur l'aire de Provence Verdon, aire de services située en amont.