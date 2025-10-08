Travaux
A8/A52/A50 – Travaux et conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône
La semaine prochaine, VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance sur l’autoroute A52. Ces opérations nécessiteront la fermeture des bretelles en direction et en provenance d’Aix-en-Provence depuis le nœud A8/A52, 4 nuits du lundi 6 au vendredi 10 octobre, de 21h à 5h. Sur l’autoroute A50, en direction de l’A8, des travaux d’entretien seront réalisés, nécessitant la fermeture de l’autoroute entre La Ciotat (°9) et Carnoux (n°6). Afin de limiter la gêne au trafic, ces interventions auront lieu de nuit, entre 21h et 6h.
Noeud A8/A52 : fermeture des bretelles en provenance et en direction d’Aix-en-Provence
4 nuits, du lundi 6 au vendredi 10 octobre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’autoroute en provenance et en direction d’Aix-en-Provence.
🚧DÉVIATION :
En provenance d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront rejoindre l’autoroute A52 en empruntant la bretelle de sortie de l’échangeur de Fuveau (n°32) sur l’autoroute A8 puis récupérer l’A52, via l’échangeur de Belcodène (n°33). En direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront rejoindre l’autoroute A8 en empruntant la bretelle de sortie de l’échangeur de Belcodène (n°33) sur l’autoroute A52 puis récupérer l’A8, via l’échangeur de Fuveau (n°32).
Autoroute A50, en direction Marseille : fermeture de l’autoroute entre La Ciotat et Carnoux
4 nuits, du lundi 6 au vendredi 10 octobre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et Carnoux (n°6), incluant les échangeurs de La Bédoule (n°7) et Cassis (n°8). La bretelle d’entrée de l’échangeur de La Ciotat en direction de Toulon sera également fermée.
🚧DÉVIATION :
Les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront rejoindre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de Carnoux (n°6). En direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Cyr-sur-Mer (n°10).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.
VINCI Autoroutes met à votre disposition un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8Trafic