Travaux

A8/A52/A50 – Travaux et conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône

Publié le 08 octobre 2025

La semaine prochaine, VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance sur l’autoroute A52. Ces opérations nécessiteront la fermeture des bretelles en direction et en provenance d’Aix-en-Provence depuis le nœud A8/A52, 4 nuits du lundi 6 au vendredi 10 octobre, de 21h à 5h. Sur l’autoroute A50, en direction de l’A8, des travaux d’entretien seront réalisés, nécessitant la fermeture de l’autoroute entre La Ciotat (°9) et Carnoux (n°6). Afin de limiter la gêne au trafic, ces interventions auront lieu de nuit, entre 21h et 6h.

Noeud A8/A52 : fermeture des bretelles en provenance et en direction d’Aix-en-Provence

4 nuits, du lundi 6 au vendredi 10 octobre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’autoroute en provenance et en direction d’Aix-en-Provence. 

 

🚧DÉVIATION : 

 

En provenance d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront rejoindre l’autoroute A52 en empruntant la bretelle de sortie de l’échangeur de Fuveau (n°32) sur l’autoroute A8 puis récupérer l’A52, via l’échangeur de Belcodène (n°33). En direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront rejoindre l’autoroute A8 en empruntant la bretelle de sortie de l’échangeur de Belcodène (n°33) sur l’autoroute A52 puis récupérer l’A8, via l’échangeur de Fuveau (n°32).

Autoroute A50, en direction Marseille : fermeture de l’autoroute entre La Ciotat et Carnoux

4 nuits, du lundi 6 au vendredi 10 octobre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et Carnoux (n°6), incluant les échangeurs de La Bédoule (n°7) et Cassis (n°8). La bretelle d’entrée de l’échangeur de La Ciotat en direction de Toulon sera également fermée. 

 

🚧DÉVIATION : 

 

Les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront rejoindre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de Carnoux (n°6). En direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Cyr-sur-Mer (n°10).

 

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.

 

VINCI Autoroutes met à votre disposition un dispositif pour vous informer en temps réel :

 

  • Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
  • Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
  • L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
  • Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
  • Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8Trafic