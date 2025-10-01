Travaux
A8/A51 – Travaux et conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône
VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance sur les autoroutes A8 et A51. Ces interventions nécessiteront des modifications de circulation au niveau du nœud A8/A51 en direction de Nice et de Marseille. L’autoroute A51 sera, quant à elle, fermée en direction de Gap, entre les échangeurs des Pertuis (n°14) et de Pertuis (n°15). Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu de nuit, de 21h à 5h, du lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre.
Nœud A8/A51, en direction de Marseille
4 nuits, du lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre, de 21h à 5h :
Fermeture de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A8 et l’autoroute A51.
🚧DÉVIATION :
Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30), puis l’avenue Jean Giono afin de rejoindre l’autoroute A51.
Nœud A8/A51, en direction de Nice
4 nuits, du lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre, de 21h à 5h :
Fermeture de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A8 et l’autoroute A51.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Jas-de-Bouffan (n°7) sur la RD64 afin de récupérer l’autoroute A8 au niveau de l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30).
Autoroute A51, en direction de Gap et d’Aix-en-Provence
• Echangeur de Venelles (n°13) La nuit du mercredi 1er au jeudi 2 octobre, de 21h à 5h :
Fermeture totale de l’échangeur.
🚧DÉVIATIONS :
En direction de Gap, les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de Pertuis (n°15). En direction d’Aix-en-Provence, ils pourront rejoindre l’A51 via l’échangeur des Platanes (n°12).
Autoroute A51 en direction de Gap
2 nuits, du lundi 29 au mardi 30 septembre et du mercredi 1er au jeudi 2 octobre, de 21h à 5h :
Fermeture de l’autoroute au niveau de Pertuis.
🚧DÉVIATION :
Les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Pertuis (n°14), ils pourront la récupérer via l’échangeur de Pertuis (n°15).
• Echangeur de Pertuis (n°15) La nuit du mardi 30 septembre au mercredi 1er octobre, de 21h à 5h :
Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
🚧DÉVIATION :
Les conducteurs pourront rejoindre ou quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Pertuis (n°14).
Autoroute A51 en direction d’Aix-en-Provence
• Echangeur de Pertuis (n°15) 2 nuits, du mercredi 1er au vendredi 3 octobre, de 21h à 5h :
Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
🚧DÉVIATION :
Les conducteurs pourront rejoindre ou quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Pertuis (n°14).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.
Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic ; @A51trafic