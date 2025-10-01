Travaux

A8/A51 – Travaux et conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône

Publié le 01 octobre 2025

VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance sur les autoroutes A8 et A51. Ces interventions nécessiteront des modifications de circulation au niveau du nœud A8/A51 en direction de Nice et de Marseille. L’autoroute A51 sera, quant à elle, fermée en direction de Gap, entre les échangeurs des Pertuis (n°14) et de Pertuis (n°15). Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu de nuit, de 21h à 5h, du lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre.

Nœud A8/A51, en direction de Marseille

4 nuits, du lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre, de 21h à 5h : 

Fermeture de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A8 et l’autoroute A51.

 

🚧DÉVIATION

Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30), puis l’avenue Jean Giono afin de rejoindre l’autoroute A51.

Nœud A8/A51, en direction de Nice

4 nuits, du lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre, de 21h à 5h : 

Fermeture de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A8 et l’autoroute A51.

 

🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Jas-de-Bouffan (n°7) sur la RD64 afin de récupérer l’autoroute A8 au niveau de l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30).

Autoroute A51, en direction de Gap et d’Aix-en-Provence

• Echangeur de Venelles (n°13) La nuit du mercredi 1er au jeudi 2 octobre, de 21h à 5h : 

Fermeture totale de l’échangeur.

 

 🚧DÉVIATIONS : 

En direction de Gap, les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de Pertuis (n°15). En direction d’Aix-en-Provence, ils pourront rejoindre l’A51 via l’échangeur des Platanes (n°12).

Autoroute A51 en direction de Gap

2 nuits, du lundi 29 au mardi 30 septembre et du mercredi 1er au jeudi 2 octobre, de 21h à 5h : 

Fermeture de l’autoroute au niveau de Pertuis. 

 

🚧DÉVIATION : 

Les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Pertuis (n°14), ils pourront la récupérer via l’échangeur de Pertuis (n°15). 

 

Echangeur de Pertuis (n°15) La nuit du mardi 30 septembre au mercredi 1er octobre, de 21h à 5h : 

Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.

 

🚧DÉVIATION

Les conducteurs pourront rejoindre ou quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Pertuis (n°14).

Autoroute A51 en direction d’Aix-en-Provence

• Echangeur de Pertuis (n°15) 2 nuits, du mercredi 1er au vendredi 3 octobre, de 21h à 5h : 

Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.

 

 🚧DÉVIATION : 

Les conducteurs pourront rejoindre ou quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Pertuis (n°14).

 

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.

 

