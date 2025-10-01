A8/A51 – Travaux et conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône

2 nuits, du lundi 29 au mardi 30 septembre et du mercredi 1er au jeudi 2 octobre, de 21h à 5h :

Fermeture de l’autoroute au niveau de Pertuis.

🚧DÉVIATION :

Les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Pertuis (n°14), ils pourront la récupérer via l’échangeur de Pertuis (n°15).

• Echangeur de Pertuis (n°15) La nuit du mardi 30 septembre au mercredi 1er octobre, de 21h à 5h :

Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.

🚧DÉVIATION :

Les conducteurs pourront rejoindre ou quitter l’autoroute A51 via l’échangeur de Pertuis (n°14).