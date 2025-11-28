Travaux
A8/A50/A57 : Infos travaux Var et agglomération Toulonnaise semaine du 1er décembre 2025
La semaine prochaine, VINCI Autoroutes réalisera des travaux de maintenance et d’entretien sur les autoroutes A8, A50 et A57 ainsi qu’au niveau du tunnel de Toulon. Ces opérations entraîneront des modifications de circulation sur l’agglomération Toulonnaise ainsi qu’au niveau de l’échangeur de Brignoles (n°35) sur l’A8. Afin de limiter la gêne au trafic, ces opérations auront lieu, de nuit, de 21h à 6h, du lundi 1er au vendredi 5 décembre.
Autoroute A8, en direction de Nice et Aix-en-Provence
Échangeur de Brignoles (n°35), 4 nuits, du lundi 1er au vendredi 5 décembre, de 21h à 6h : fermeture totale de l’échangeur.
🚧DÉVIATION : En direction de Nice, les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Saint-Maximin (n°34) et suivre la DN7 jusqu’à Brignoles. Pour rejoindre l’A8, il faudra suivre la DN7 et emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur du Luc / Le Cannet-des-Maures (n°13) sur l’A57. En direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Maximin (n°34) ou la bretelle de sortie de l’échangeur du Luc / Le Cannet-des-Maures (n°13) sur l’A57 et suivre la DN7 pour rejoindre Brignoles.
Autoroute A50, en direction de Marseille
Aire de repos de Sanary Nord, 2 nuits, du lundi 1er au mercredi 3 décembre, de 21h à 5h : fermeture de l’aire de repos.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront s’arrêter sur l’aire de services précédente « Baie de La Ciotat ».
Agglomération Toulonnaise : Autoroutes A50, A57 et Tunnel de Toulon
En direction de Marseille :
- 4 nuits, du lundi 1er au vendredi 5 décembre, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon.
- La nuit du jeudi 4 au vendredi 5 décembre, de 22h à 5h : fermeture de l’échangeur de Toulon Est (n°2).
🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le Port (°16).
En direction de Nice :
- La nuit du lundi 1er au mardi 2 décembre, de 22h à 5h : fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de Toulon Ouest (n°15) et de Toulon Centre (n°17), incluant le tunnel de Toulon.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16), ils pourront la récupérer en passant par la ville et en emprunant la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Jean-du-Var (n°1).
- 2 nuits, du mardi 2 au jeudi 4 décembre, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon et de l’échangeur de Toulon Centre (n°17).
🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16), ils pourront la récupérer en passant par la ville et en emprunant la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Jean-du-Var (n°1).
- La nuit du jeudi 4 au vendredi 5 décembre, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon, de l’échangeur de Toulon Centre (n°17), de l’entrée de l’échangeur de La Valette Sud (n°4) et de l’échangeur de La Valette Nord (n°5).
🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16), ils pourront la récupérer en passant par la ville et en empruntant la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Jean-du-Var (n°1). Les conducteurs souhaitant rejoindre la zone commerciale pourront sortir via l’échangeur de La Valette Sud (n°4).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8Trafic