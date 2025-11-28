A8/A50/A57 : Infos travaux Var et agglomération Toulonnaise semaine du 1er décembre 2025

En direction de Marseille :

4 nuits, du lundi 1er au vendredi 5 décembre, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon.

La nuit du jeudi 4 au vendredi 5 décembre, de 22h à 5h : fermeture de l’échangeur de Toulon Est (n°2).

🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le Port (°16).

En direction de Nice :

La nuit du lundi 1er au mardi 2 décembre, de 22h à 5h : fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de Toulon Ouest (n°15) et de Toulon Centre (n°17), incluant le tunnel de Toulon.

🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16), ils pourront la récupérer en passant par la ville et en emprunant la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Jean-du-Var (n°1).

2 nuits, du mardi 2 au jeudi 4 décembre, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon et de l’échangeur de Toulon Centre (n°17).

🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16), ils pourront la récupérer en passant par la ville et en emprunant la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Jean-du-Var (n°1).

La nuit du jeudi 4 au vendredi 5 décembre, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon, de l’échangeur de Toulon Centre (n°17), de l’entrée de l’échangeur de La Valette Sud (n°4) et de l’échangeur de La Valette Nord (n°5).

🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16), ils pourront la récupérer en passant par la ville et en empruntant la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Jean-du-Var (n°1). Les conducteurs souhaitant rejoindre la zone commerciale pourront sortir via l’échangeur de La Valette Sud (n°4).