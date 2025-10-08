Travaux
A8/A500 – Travaux et conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes et Monaco
VINCI Autoroutes poursuit les travaux de rénovation des chaussées au niveau de Nice Saint-Isidore. Ces opérations nécessiteront notamment la fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de Nice Aéroport (n°51) et de Nice Saint-Isidore (n°52), en direction de l’Italie. Des travaux de modernisation auront lieu dans le tunnel de Monaco et entraîneront sa fermeture incluant les échangeurs de Laghet (n°57) et Monaco (n°56). Parallèlement, des travaux de maintenance auront lieu sur l’autoroute A8 sollicitant des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Mandelieu (n°40), Mandelieu Est (n°41), Mougins (n°42), Antibes (n°44), Cagnes-sur-Mer (n°48) et Nice Nord (n°54). Afin de minimiser la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, entre 21h et 6h, du lundi 6 au vendredi 10 octobre. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux chantiers de l’autoroute A8 sur notre site dédié : www.A8-amenagement.com.
Autoroute A500, en direction et provenance de Monaco : fermeture du tunnel de Monaco incluant les échangeurs de Laghet (n°57) sur l’autoroute A500 et de Monaco (n°56) sur l’autoroute A8
4 nuits du lundi 6 au vendredi 10 octobre, de 20h30 à 5h30 : fermeture du tunnel de Monaco incluant les échangeurs de Laghet (n°57) sur l’autoroute A500 et Monaco (n°56) sur l’autoroute A8.
🚧DÉVIATIONS :
En direction de l’Italie et Monaco, l’ensemble des véhicules qui ne pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Monaco (n°56) seront invités à rester sur l’autoroute A8 afin de rejoindre l’échangeur de Roquebrune-Cap-Martin / Monaco Est (n°58). Les véhicules souhaitant rejoindre Monaco ou Nice via l’A500 pourront emprunter l’échangeur de La Turbie (n°57). Les poids lourds devront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Nice Est (n°55).
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence
- Aire de services de Mougins :
2 nuits du mercredi 8 au vendredi 10 octobre, de 22h à 4h : fermeture de l’aire de services.
🚧DÉVIATION :
Les conducteurs pourront se rendre sur l’aire de services de Canaver.
- Echangeur de Mougins (n°42) La nuit du lundi 6 au mardi 7 octobre, de 21h à 5h :
Fermeture de la bretelle de sortie.
🚧DÉVIATION :
Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mandelieu Est / Cannes-La-Bocca (n°41).
- Echangeur d’Antibes Est (n°44) 4 nuits du lundi 6 au vendredi 10 octobre, de 20h30 à 5h30 :
Fermeture du tronçon commun de la bretelle de sortie incluant les bretelles Centre et Ouest ainsi que la RD535 en direction d’Antibes. La bretelle Est, en direction de Sophia Antipolis reste ouverte.
🚧DÉVIATION :
Les conducteurs souhaitant rejoindre la RD535 pourront emprunter la route des Chappes, puis la route des Colles pour rejoindre la route des Lucioles et continuer tout droit sur la route du Parc pour récupérer la route de la Valmasque.
- Echangeur de Cagnes-sur-Mer (n°48) 2 nuits du mardi 7 au jeudi 9 octobre, de 21h à 5h :
Fermeture de la bretelle de sortie.
🚧DÉVIATION :
Les conducteurs pourront emprunter la sortie de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47).
Autoroute A8, en direction de l’Italie
- Echangeur de Mandelieu (n°40) :
La nuit du mardi 7 au mercredi 8 octobre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
🚧DÉVIATION :
Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Mandelieu Est / Cannes-La-Bocca (n°41).
- Echangeur de Mandelieu Est / Cannes-La-Bocca (n°41) :
La nuit du jeudi 9 au vendredi 10 octobre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
🚧DÉVIATION :
Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Mandelieu (n°40). Les poids lourds devront emprunter l’échangeur de Mougins (n°42).
- Echangeur de Nice Nord (n°54) :
2 nuits du lundi 6 au mercredi 8 octobre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
🚧DÉVIATION :
Les conducteurs pourront opérer un demi-tour via l’échangeur de Nice Est (n°55) afin de reprendre l’A8 en direction d’Aix-en-Provence et la quitter à Nice Nord (n°54). Les poids lourds pourront rejoindre l’autoroute A8 au niveau de l’échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52).
Rénovation des chaussées entre Nice Saint-Isidore et le Viaduc du Var, en direction de l'Italie
4 nuits, du lundi 6 au vendredi 10 octobre, de 22h à 6h : fermeture de l’autoroute A8 entre les échangeurs de Nice Aéroport (n°51) et Nice Saint-Isidore (n°52), incluant l’échangeur de Carros (n°51.1).
🚧DÉVIATION :
Les conducteurs devront quitter l’autoroute A8 via l’échangeur de Nice Aéroport (n°51) et pourront la récupérer via l’échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.
VINCI Autoroutes met à votre disposition un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic