A8/A500 – Travaux et conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes et Monaco

Aire de services de Mougins :

2 nuits du mercredi 8 au vendredi 10 octobre, de 22h à 4h : fermeture de l’aire de services.

🚧DÉVIATION :

Les conducteurs pourront se rendre sur l’aire de services de Canaver.

Echangeur de Mougins (n°42) La nuit du lundi 6 au mardi 7 octobre, de 21h à 5h :

Fermeture de la bretelle de sortie.

🚧DÉVIATION :

Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mandelieu Est / Cannes-La-Bocca (n°41).

Echangeur d’Antibes Est (n°44) 4 nuits du lundi 6 au vendredi 10 octobre, de 20h30 à 5h30 :

Fermeture du tronçon commun de la bretelle de sortie incluant les bretelles Centre et Ouest ainsi que la RD535 en direction d’Antibes. La bretelle Est, en direction de Sophia Antipolis reste ouverte.

🚧DÉVIATION :

Les conducteurs souhaitant rejoindre la RD535 pourront emprunter la route des Chappes, puis la route des Colles pour rejoindre la route des Lucioles et continuer tout droit sur la route du Parc pour récupérer la route de la Valmasque.

Echangeur de Cagnes-sur-Mer (n°48) 2 nuits du mardi 7 au jeudi 9 octobre, de 21h à 5h :

Fermeture de la bretelle de sortie.

🚧DÉVIATION :

Les conducteurs pourront emprunter la sortie de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47).