A8/A500 – Travaux et conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes et Monaco

La nuit du lundi 20 au mardi 21 octobre, de 20h30 à 5h30 : fermeture du tunnel de Monaco incluant les échangeurs de Laghet (n°57) sur l’autoroute A500 et Monaco (n°56) sur l’autoroute A8.

🚧DÉVIATION : En direction de l’Italie et Monaco, l’ensemble des véhicules qui ne pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Monaco (n°56) seront invités à rester sur l’autoroute A8 afin de rejoindre l’échangeur de Roquebrune-Cap-Martin / Monaco Est (n°58). Les véhicules souhaitant rejoindre Monaco ou Nice via l’A500 pourront emprunter l’échangeur de La Turbie (n°57). Les poids lourds devront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Nice Est (n°55).