Travaux
A8/A500 – Travaux et conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes et Monaco
La semaine prochaine, VINCI Autoroutes poursuivra les travaux de rénovation des chaussées au niveau de Nice Saint-Isidore. Ces opérations nécessiteront notamment la fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de Nice Saint-Isidore (n°52) et Nice Aéroport (n°51), en direction d’Aix-en-Provence. Des travaux d’entretien auront lieu dans le tunnel de Monaco et entraîneront sa fermeture incluant les échangeurs de Laghet (n°57) et Monaco (n°56). Parallèlement, des travaux de maintenance auront lieu sur l’autoroute A8 occasionnant des modifications de circulation au niveau de l’échangeur de Nice Est (n°55). Afin de minimiser la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, entre 20h30 et 6h, du lundi 20 au vendredi 24 octobre. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux chantiers de l’autoroute A8 sur notre site dédié : www.A8-amenagement.com.
Autoroute A500, en direction et provenance de Monaco : fermeture du tunnel de Monaco incluant les échangeurs de Laghet (n°57) sur l’autoroute A500 et de Monaco (n°56) sur l’autoroute A8
La nuit du lundi 20 au mardi 21 octobre, de 20h30 à 5h30 : fermeture du tunnel de Monaco incluant les échangeurs de Laghet (n°57) sur l’autoroute A500 et Monaco (n°56) sur l’autoroute A8.
🚧DÉVIATION : En direction de l’Italie et Monaco, l’ensemble des véhicules qui ne pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Monaco (n°56) seront invités à rester sur l’autoroute A8 afin de rejoindre l’échangeur de Roquebrune-Cap-Martin / Monaco Est (n°58). Les véhicules souhaitant rejoindre Monaco ou Nice via l’A500 pourront emprunter l’échangeur de La Turbie (n°57). Les poids lourds devront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Nice Est (n°55).
Autoroute A8, en direction de l’Italie
Echangeur de Nice Est / Nice Centre (n°55) 2 nuits, du lundi 20 au mercredi 22 octobre ainsi que la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 octobre, de 22h à 6h : fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice-Est (n°55)
en direction d’Aix-en-Provence, puis sortir via l'échangeur de Nice Nord (n°54), et reprendre l’autoroute via
ce même échangeur en direction de l’Italie.
Rénovation des chaussées entre Nice Saint-Isidore et le Viaduc du Var, en direction d'Aix-en-Provence
2 nuits, du lundi 20 au mercredi 22 octobre et la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 octobre, de 22h à 6h : fermeture de l’autoroute A8 entre les échangeurs de Nice Saint-Isidore (n°52) et Nice Aéroport (n°51).
🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter l’autoroute A8 via l’échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52) et pourront la rejoindre via l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).