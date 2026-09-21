Travaux
A89 : Travaux de rénovation des chaussées entre Saint- Romain-de-Popey et La Tour-de-Salvagny
Dans le cadre du programme de maintenance de son patrimoine, VINCI Autoroutes rénove depuis le 31 aout dernier les chaussées entre la barrière pleine voie de Saint-Romain-de-Popey et La Tour-de-Salvagny. Ce chantier, qui représente un investissement de 5,1 millions d’euros intégralement financé par VINCI Autoroutes, concerne 36 km de chaussées (18 km par sens). Ces travaux seront réalisés jusqu’à la fin du mois d’octobre et occasionneront des modifications de circulation et des fermetures nocturnes d’échangeurs ainsi que de l’autoroute entre les échangeurs pendant la semaine. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre aux conducteurs de rejoindre leur destination.
Des travaux réalisés exclusivement de nuit, pour limiter la gêne à la circulation
Le planning de réalisation du chantier a été optimisé pour limiter la durée des travaux dans le temps et préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs. Ces travaux se dérouleront exclusivement de nuit sur les périodes de faible trafic, 4 nuits par semaine, les nuits du lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 20h à 6h. Ces travaux pourront entraîner des fermetures nocturnes d’échangeurs et de l’autoroute avec la mise en place de sorties obligatoires.
Une chaussée rénovée sur l’ensemble des voies circulées
Ces travaux consistent à raboter et à refaire les enrobés de la couche de roulement sur 2,5 cm d’épaisseur sur l’ensemble des voies circulées (voie de droite et voie de gauche) et à reprendre la signalisation horizontale.
Plan de localisation
Les travaux se déroulent sur l’A89 entre la barrière pleine voie de Saint-Romain-de-Popey et La Tour-de- Salvagny ; soit entre les échangeurs de Tarare est (n°35) et La Tour-de-Salvagny (n°40).
Les conditions de circulation durant les travaux
Les travaux se déroulent jusqu’ à fin octobre 2026, exclusivement de nuit, 4 nuits par semaine. Au niveau de la zone de chantier, jusqu’à la mise en oeuvre de la couche de roulement, certains matins ainsi que certains week-ends, la circulation sera rétablie sur fond raboté avec une signalisation horizontale provisoire jaune. Un abaissement de vitesse de 20 km/h en semaine et/ou durant le week-end sera mise en place sur les zones où la circulation se fera sur fond raboté.
Des fermetures nocturnes ponctuelles sont prévues sur les échangeurs de Tarare Est (n°35), L’Arbesle (n°36), Chazay D’Azergues (n°37), Lentilly (n°38), Lozanne (n°39) et La Tour de Salvagny (n°40) sur l’A89 pour permettre la bonne progression du chantier. Des fermetures nocturnes de l’A89 entre ces échangeurs sont prévues. Ces fermetures ainsi que les itinéraires de déviation seront annoncées par communiqué de presse.
Une chaussée toute neuve à partir d’enrobés recyclés
Afin de limiter l’impact environnemental de ses activités de construction, VINCI Autoroutes s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de recyclage sur l’ensemble de ses chantiers de rénovation de chaussées. Sur chacune de ses opérations, VINCI Autoroutes veille ainsi à diminuer sa consommation de ressources naturelles et à réduire au maximum ses émissions de gaz à effet de serre, en limitant :
- la production de déchets ;
- le recours à des matériaux de carrières, en réutilisant au maximum les matériaux issus de l’ancienne chaussée ;
- le transport des matériaux par camion.
Dans le cadre de ce chantier, cela se traduit par :
- le réemploi de 35 % des enrobés de l’ancienne chaussée pour la fabrication de la nouvelle ;
- la récupération et le recyclage de 100 % des eaux utilisées sur le chantier
Les fermetures nocturnes du 21 au 24 septembre 2026
Fermeture nocturne de l’A89 entre les échangeurs de Tarare est (n°35) et de Lentilly (n°38) pour tous les véhicules en direction de Lyon les nuits du 21 au 24 septembre 2026 de 20h à 6h
La sortie sera obligatoire au niveau de Tarare est (n°35) pour tous les véhicules en direction de Lyon. Les conducteurs devront prendre ensuite la RD307 direction « Lyon » en suivant la direction « Pontcharra, Tarare ». Pour rejoindre Lozanne ou Chazay d’Azergues, il faudra prendre la RD596 dans ces directions en quittant l’Arbresle.
Les accès à l’A89 en direction de Clermont-Ferrand et de Lyon par les diffuseurs de Lentilly (n°38), Chazay d’Azergues (n°39) et de l’Arbresle.(n°36) seront impossible.