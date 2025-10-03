A89 - travaux de maintenance dans les tunnels entre Balbigny et la Tour-de-Salvagny

Conduites chaque année, ces opérations de maintenance comprennent la vérification et le remplacement de l’éclairage, du système vidéo, de la signalisation et des équipements de ventilation. Afin de limiter l’impact de ces opérations sur les conditions de circulation, l’essentiel de ces opérations auront lieu de nuit. Elles vont cependant nécessiter des coupures de la circulation pour permettre leur déroulement en toute sécurité.



Ce sont ainsi en tout 115 ventilateurs, 3 200 lampes et plus de 180 caméras qui seront vérifiés sur plus de 6 000 mètres de tunnels.



Les interventions se dérouleront dans les 3 tunnels (Violay, Buissière et Chalosset) en deux temps.

Les opérations au cours des nuits du lundi 6 octobre et du mardi 7 octobre 2025 auront lieu dans les tunnels en direction de Lyon. La fermeture de l’A89 sera donc effective entre les échangeurs de Balbigny (n°33) et de Tarare est (n°35). L’entrée de l’échangeur de Tarare centre (n°34) sera également interdite en direction de Lyon.

Pour se rendre en direction de Lyon, les conducteurs seront invités à suivre les itinéraires de déviation S17 puis S19, via la RN 82 en direction de Roanne puis la RN7 vers Villefranche, Lyon et Tarare, où ils pourront rejoindre l’A89 à l’échangeur de Tarare est (n°35).

Les interventions prévues au cours de la nuit du mercredi 8 octobre 2025 concerneront les 3 tunnels (Violay, Bussières et Chalosset) et nécessiteront la fermeture de l’autoroute A89 entre les échangeurs de Balbigny (n°33) et de Tarare est (n°35), dans les deux sens de circulation. L’échangeur de Tarare centre (n°34) sera par conséquent lui aussi fermé.



Les opérations au cours de la nuit du jeudi 9 octobre 2025 seront menées dans l’autre sens de circulation en direction de Clermont-Ferrand La fermeture de l’A89 sera donc effective entre les échangeurs de Tarare est (n°35) et Balbigny (n°33). L’entrée de l’échangeur de Tarare centre (n°34) sera également interdite en direction de Clermont-Ferrand et de Saint-Etienne. Pour se rendre en direction de Clermont-Ferrand, les conducteurs pourront rejoindre l’A89 en empruntant les itinéraires de déviation S20 puis S18 via la RN7, en direction Clermont-Ferrand jusqu’à l’échangeur de Balbigny (n°33).



En complément, les mesures de déviation PALOMAR grande maille seront activées au cours de ces 4 nuits :