Travaux
A89 : fermeture des sorties de Chazay-d’Azergues à l’occasion de la course cycliste « Paris-Nice »
Dans le cadre de la course cycliste « Paris-Nice », VINCI Autoroutes va procéder, le jeudi 12 mars 2026, à la fermeture des sorties de l’échangeur de Chazay-d’Azergues (n°37), sur l’A89. Cette fermeture aura lieu de 12h30 à 14h. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour les conducteurs concernés.
Vos conditions de circulation
Pour assurer le bon déroulement de la course cycliste « Paris-Nice », les sorties de l’échangeur Chazay-d’Azergues (n°37) sur l’autoroute A89 seront fermées le jeudi 12 mars 2026, de 12h30 à 14h, à tous les véhicules en provenance de Lyon et de Clermont-Ferrand.
Les conducteurs en provenance de Lyon ou de Clermont-Ferrand, et souhaitant se rendre dans le secteur de Chazay-d’Azergues/Vallée d’Azergues devront sortir à l’échangeur de Lentilly (n°38).
VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A89Trafic