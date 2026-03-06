A89 : fermeture des sorties de Chazay-d’Azergues à l’occasion de la course cycliste « Paris-Nice »

Pour assurer le bon déroulement de la course cycliste « Paris-Nice », les sorties de l’échangeur Chazay-d’Azergues (n°37) sur l’autoroute A89 seront fermées le jeudi 12 mars 2026, de 12h30 à 14h, à tous les véhicules en provenance de Lyon et de Clermont-Ferrand.

Les conducteurs en provenance de Lyon ou de Clermont-Ferrand, et souhaitant se rendre dans le secteur de Chazay-d’Azergues/Vallée d’Azergues devront sortir à l’échangeur de Lentilly (n°38).

VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :