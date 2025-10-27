A87N – Travaux de réparation des écrans acoustiques du 27 au 30 octobre

Des travaux de réparation des écrans acoustiques seront menés sur l’A87N, durant les nuits lundi 27 jusqu’au jeudi 30 octobre inclus, entre 20h30 et 5h le lendemain. Par conséquent, l’échangeur d’Angers Est (n°18a) sera fermé à la circulation :

En direction de Cholet, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur seront fermées.

En direction d’Angers, la bretelle de sortie sera fermée.

En direction de Paris, la bretelle d’entrée sera fermée.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. Un dispositif de communication spécifique sera déployé en temps réel, notamment sur Radio VINCI Autoroutes (107.7), pour informer les conducteurs sur les conditions de circulation. Des itinéraires de déviation seront également mis en place pour les accompagner.

Un dispositif pour informer les clients en temps réel :