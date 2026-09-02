Travaux
A85 - travaux d’entretien d’un ouvrage d’art situé sur la commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Du lundi 31 août au vendredi 16 octobre 2026, VINCI Autoroutes engagera des travaux d’entretien d’un ouvrage d’art sur l’autoroute A85, situé à proximité de l’échangeur de Bourgueil (n°5). Cet ouvrage porte le traﬁc de la RD749 reliant Tours à Angers et nécessite le renouvellement du béton situé au niveau des trottoirs. Ces travaux visent à maintenir l’ouvrage en bon état ainsi qu’à garantir la sécurité et le confort des conducteurs. Ils s’inscrivent dans le programme d’entretien des ouvrages d’art sur le réseau VINCI Autoroutes. Ce chantier sera conduit dans les deux sens et nécessitera la mise en place d’une circulation alternée.
En quoi consistent les travaux ?
L’opération principale consiste à renouveler le béton au niveau des trottoirs du pont, aﬁn d’éviter les inﬁltrations d’eau et à remplacer les joints de chaussée présents à chaque extrémité des tabliers.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Pendant toute la durée des travaux, du 31 août au 16 octobre 2026, la circulation se fera de manière alternée et la piste cyclable sera maintenue. Les travaux se dérouleront par ½ chaussée, en deux phases. La première phase aura lieu du lundi 31 août au vendredi 21 septembre, côté Tours et la deuxième phase du mardi 22 septembre au vendredi 16 octobre 2026, côté Angers.