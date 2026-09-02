A85 - travaux d’entretien d’un ouvrage d’art situé sur la commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Du lundi 31 août au vendredi 16 octobre 2026, VINCI Autoroutes engagera des travaux d’entretien d’un ouvrage d’art sur l’autoroute A85, situé à proximité de l’échangeur de Bourgueil (n°5). Cet ouvrage porte le traﬁc de la RD749 reliant Tours à Angers et nécessite le renouvellement du béton situé au niveau des trottoirs. Ces travaux visent à maintenir l’ouvrage en bon état ainsi qu’à garantir la sécurité et le confort des conducteurs. Ils s’inscrivent dans le programme d’entretien des ouvrages d’art sur le réseau VINCI Autoroutes. Ce chantier sera conduit dans les deux sens et nécessitera la mise en place d’une circulation alternée.