A85 – Travaux d’entretien d’un ouvrage d’art au niveau de Pruniers-en-Sologne

L’opération vise à renouveler l'étanchéité du tablier de l’ouvrage pour éviter les infiltrations d’eau, et consiste dans le remplacement les joints de chaussée situés aux extrémités du tablier. Ces travaux sont essentiels pour préserver les ouvrages et garantir le confort et la sécurité des usagers.

Les travaux se dérouleront en six étapes et consisteront à :