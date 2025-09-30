Travaux
A85 – Travaux d’entretien d’un ouvrage d’art au niveau de Pruniers-en-Sologne
Du lundi 1er au vendredi 31 octobre 2025, VINCI Autoroutes engagera des travaux d’étanchéité et de joints de chaussée du pont situé sur la commune de Pruniers-en-Sologne (41), qui permet à la VC3 de passer au-dessus de l’A85. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du programme d’entretien des ouvrages d’art sur le réseau et sont nécessaires afin d’assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité des usagers. Des itinéraires de déviation seront alors mis en place selon les éléments ci-dessous.
En quoi consistent ces travaux ?
L’opération vise à renouveler l'étanchéité du tablier de l’ouvrage pour éviter les infiltrations d’eau, et consiste dans le remplacement les joints de chaussée situés aux extrémités du tablier. Ces travaux sont essentiels pour préserver les ouvrages et garantir le confort et la sécurité des usagers.
Les travaux se dérouleront en six étapes et consisteront à :
- raboter les enrobés existants
- retirer l’étanchéité existante
- préparer la dalle béton pour recevoir la nouvelle étanchéité
- mettre en place la nouvelle étanchéité (asphalte ou feuilles préfabriquées)
- remplacer les enrobés
- remplacer les joints de chaussée.
Vos conditions de circulation
Pendant toute la durée des travaux, du lundi 1er au vendredi 31 octobre 2025, fermeture complète de la VC3 au niveau du pont franchissant l’A85. Une déviation sera mise en place via la RD20 et la RD59.
VINCI Autoroutes met tout en oeuvre pour que ces travaux se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité et de maintien de la circulation sur l’ autoroute A10. Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site internet dédié : www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic