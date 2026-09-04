Travaux
A85 - Travaux d’entretien de la chaussée entre Bléré et Selles-sur-Cher
A compter du lundi 7 septembre et jusqu’au vendredi 30 octobre 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux d’entretien de la chaussée sur l’autoroute A85, entre les échangeurs de Bléré (n°11) et de Selles-sur-Cher (n°13), dans les deux sens de circulation. Ces travaux s’inscrivent dans le programme d’entretien courant permettant de maintenir un haut niveau de qualité et de sécurité aux usagers. Ce chantier aura lieu jour et nuit sous basculement de la circulation et implique une fermeture totale nocturne de l’échangeur de Saint-Aignan-sur-Cher (n°12). Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation des chaussées sur l’autoroute A85. Les opérations menées du 7 septembre au 30 octobre 2026 visent à améliorer le confort de conduite et à renforcer la sécurité des usagers sur la section concernée.
Vos conditions de circulation
Ces travaux sont réalisés jour et nuit sous basculement de la circulation du lundi 8h au vendredi 12h. Une fermeture totale nocturne de l’échangeur de Saint-Aignan-sur-Cher (n°12) est à prévoir. Ils impliquent les restrictions de circulation suivantes.
Du lundi 7 septembre 8h au vendredi 16 octobre 2026, 12h :
basculement de la circulation chaque semaine, du lundi 8h au vendredi 12h.
Les nuits du lundi 19 au jeudi 22 octobre de 20h à 7h le lendemain, et les nuits du lundi 26 au jeudi 29 octobre 2026, de 20h à 7h le lendemain :
fermeture totale de l’échangeur de Saint-Aignan-sur-Cher (n°12).