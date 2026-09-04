A85 - Travaux d’entretien de la chaussée entre Bléré et Selles-sur-Cher

A compter du lundi 7 septembre et jusqu’au vendredi 30 octobre 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux d’entretien de la chaussée sur l’autoroute A85, entre les échangeurs de Bléré (n°11) et de Selles-sur-Cher (n°13), dans les deux sens de circulation. Ces travaux s’inscrivent dans le programme d’entretien courant permettant de maintenir un haut niveau de qualité et de sécurité aux usagers. Ce chantier aura lieu jour et nuit sous basculement de la circulation et implique une fermeture totale nocturne de l’échangeur de Saint-Aignan-sur-Cher (n°12). Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.

Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation des chaussées sur l’autoroute A85. Les opérations menées du 7 septembre au 30 octobre 2026 visent à améliorer le confort de conduite et à renforcer la sécurité des usagers sur la section concernée.