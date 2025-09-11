A85 – Travaux d’entretien de deux ouvrages d’art Beaufort en Vallée

L’opération vise à renforcer l’étanchéité des ouvrages pour éviter les infiltrations d’eau par la pose de corniches en aluminium sur les poutres de rives, et à remplacer les joints de chaussée situés aux extrémités du tablier. Ces travaux sont essentiels pour préserver les ouvrages et garantir le confort et la sécurité des usagers.

Les travaux se déroulent en six étapes et consistent à :