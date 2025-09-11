Travaux
A85 – Travaux d’entretien de deux ouvrages d’art Beaufort en Vallée
Du lundi 15 septembre au vendredi 10 octobre 2025, VINCI Autoroutes engage des travaux d’étanchéité de 2 ponts, l’un permettant le franchissement de l’A85 pour rejoindre l’échangeur de Beaufort-en-Vallée (n°1) et l’autre portant le trafic de la RD60 entre Baugé-en Anjou et Beaufort-en- Anjou, tous deux situés sur la commune de Beaufort en Anjou. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du programme d’entretien des ouvrages d’art sur le réseau et sont nécessaires afin d’assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité des usagers. Des itinéraires de déviation seront alors mis en place.
En quoi consistent les travaux ?
L’opération vise à renforcer l’étanchéité des ouvrages pour éviter les infiltrations d’eau par la pose de corniches en aluminium sur les poutres de rives, et à remplacer les joints de chaussée situés aux extrémités du tablier. Ces travaux sont essentiels pour préserver les ouvrages et garantir le confort et la sécurité des usagers.
Les travaux se déroulent en six étapes et consistent à :
- Raboter les enrobés existants
- Retirer l’étanchéité existante
- Préparer la dalle béton pour recevoir la nouvelle étanchéité
- Mettre en place la nouvelle étanchéité (asphalte ou feuilles préfabriquées)
- Remplacer les enrobés
- Remplacer les joints de chaussée.
Vos conditions de circulation
Pendant toute la durée des travaux, du lundi 15 septembre au vendredi 10 octobre 2025, les travaux seront menés sous basculement de la circulation et des fermetures de l’échangeur de Beaufort-en-Vallée seront nécessaires.
Du lundi 15 septembre 8h au vendredi 26 septembre 2025, 15h :
- les conducteurs en provenance du Mans sur l’A11 souhaitant rejoindre le secteur de Beaufort-en- Vallée (n°1) sur l’A85 devront emprunter la sortie Seiches-sur-le-Loir (n°12) sur l’A11 et suivre la RD766, la RD938 et la RD347
- les conducteurs en provenance de Nantes sur l’A11 souhaitant rejoindre le secteur de Beaufort-en- Vallée (n°1) devront emprunter la sortie Gatignolle (n°14) sur l’A11 puis la sortie Saumur / Saint- Barthélemy-d’Anjou (n°17) sur l’A87 et la RD347
- les conducteurs souhaitant emprunter l’A85 à Beaufort-en Vallée (n°1) en direction d’Angers ou du Mans sur l’A11 pourront le faire à Saumur / Saint-Barthélemy-d’Anjou (n°17) sur l’A87 les conducteurs souhaitant emprunter l’A85 à Beaufort-en-Vallée (n°1) en direction de Tours devront rejoindre l’échangeur de Longué-Jumelles (n°2) via la RD 347 et la RD938.
- A noter qu’en provenance de Tours, la bretelle vers Beaufort-en-Vallée (n°1) reste ouverte.
Du lundi 29 septembre 8h au vendredi 10 octobre 2025, 15h :
- les conducteurs en provenance de Tours souhaitant rejoindre le secteur de Beaufort-en-Vallée (n°1) devront emprunter la sortie Longué-Jumelles (n°2) et suivre la RD938 et la RD347
- les conducteurs souhaitant emprunter l’A85 à Beaufort-en-Vallée (n°1) en direction d’Angers ou du Mans sur l’A11 pourront le faire à Saumur / Saint-Barthélemy-d’Anjou (n°17) sur l’A87 via la RD347
- les conducteurs souhaitant emprunter l’A85 à Beaufort-en-Vallée (n°1) en direction de Tours pourront le faire à Longué-Jumelles (n°2) via la RD347 et la RD 938.
- A noter qu’en provenance d’Angers, la bretelle vers Beaufort-en-Vallée (n°1) reste ouverte.
Informez-vous avant votre trajet
VINCI Autoroutes met tout en oeuvre pour que ces travaux se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité et de maintien de la circulation sur l’ autoroute A85. Pendant la période de travaux, VINCI Autoroutes recommande de préparer ses déplacements dans ce secteur.
Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel Le site internet dédié : www.vinci-autoroutes-paysdelaloire.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A85Trafic