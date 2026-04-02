A85 : fermetures à prévoir entre la barrière de Restigné et l’échangeur de Saumur

Ces travaux seront réalisés jour et nuit sous basculement de la circulation en semaine, du lundi 8h au vendredi 6h. Ils impliquent les restrictions de circulation suivantes au niveau des échangeurs de Saumur (n°3) et de Bourgueil (n°5) :

Les nuits du lundi 30 mars au jeudi 2 avril 2026, de 20h à 6h30 le lendemain, fermeture totale de l’échangeur de Saumur (n°3) :

Les conducteurs en provenance d’Angers souhaitant quitter l’A85 à Saumur (n°3) devront emprunter la sortie Longué-Jumelles (n°2) et suivre la D398 et la D347 pour rejoindre ce secteur.

Les conducteurs souhaitant emprunter l’A85 depuis le secteur de Saumur (n°3) en direction d’Angers devront rejoindre l’entrée Longué-Jumelles (n°2) via la D347 et la D398.

Les conducteurs en provenance de Tours souhaitant quitter l’A85 à Saumur (n°3) devront emprunter la sortie Bourgueil (n°5) et suivre la D749, la D35 et la D10 pour rejoindre ce secteur.

Les conducteurs souhaitant emprunter l’A85 depuis le secteur de Saumur (n°3) en direction de Tours devront rejoindre l’entrée Bourgueil (n°5) via la D10, la D35 et la D749.

Du lundi 20 avril 6h au mercredi 22 avril 2026 12h, fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Bourgueil (n°5) dans le sens Angers vers Tours et fermeture de la bretelle d’entrée dans le sens Tours vers Angers :

Les conducteurs en provenance d’Angers souhaitant quitter l’A85 à Bourgueil (n°5) devront emprunter la sortie Saumur (n°3) et suivre la D10, la D35 et la D749 pour rejoindre ce secteur.

Les conducteurs souhaitant emprunter l’A85 à Bourgueil (n°5) en direction d’Angers devront rejoindre l’entrée Saumur (n°3) via la D749, la D35 et la D10.

Les conducteurs souhaitant emprunter l’A85 à Bourgueil en direction de Tours devront rejoindre l’entrée Langeais (n°7) via la D749 et la D952.

La bretelle de sortie de l’échangeur de Bourgueil dans le sens Tours vers Angers reste ouverte.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :