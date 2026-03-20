A837/A10 : vos conditions de circulation la semaine du 23 au 27 mars 2026

Des travaux de massification seront réalisés sur l’A837, entre les échangeurs de Rochefort Ouest (n°31) et de Tonnay-Charente (n°34). Ces opérations auront lieu durant les 4 nuits suivantes et impacteront les conditions de circulation :

Pour les nuits du lundi 23 au mercredi 25 mars 2026, entre 21h et 6h le lendemain, en direction de Saintes : Sortie obligatoire et fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Rochefort Ouest (n°31). Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Rochefort Nord (n°32). Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de Tonnay-Charente (n°33).



Pour la nuit du jeudi 26 mars 2026, entre 21h et 6h le lendemain, en direction de Rochefort : Sortie obligatoire à l’échangeur de Tonnay-Charente (n°34). Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Tonnay-Charente (n°33). Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Rochefort Nord (n°32). Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de Rochefort Ouest (n°31).



Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs. Au cours de cette même semaine, des travaux de réfection des enrobés auront lieu sur l’aire de Fenioux Ouest. Par conséquent, l’aire sera fermée le mardi 24 mars 2026 entre 9h30 et 12h.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :