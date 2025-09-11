Travaux
A81 – travaux d’entretien de la chaussée échangeur d’Evron
Du lundi 15 septembre au vendredi 19 septembre 2025, VINCI Autoroutes engage des travaux d’entretien de la chaussée sur l’autoroute A81 au niveau de l’échangeur d’Evron (n°2). Ils ont pour objectif de renforcer le confort de conduite et la sécurité des usagers de l’autoroute. Ils s’inscrivent dans un programme d’entretien courant visant à maintenir un niveau de qualité adapté au trafic de l’A81. Ce chantier sera mené de jour comme de nuit. Il impliquera la fermeture complète de l’échangeur d’Evron (n°2) dans les deux sens de circulation.
Vos conditions de circulation et les itinéraires de déviation
Ces travaux seront réalisés de jour comme de nuit et impliqueront la fermeture totale de l’échangeur d’Evron (n°2).
- Du lundi 15 septembre 8h au vendredi 19 septembre 2025, 12h
- Les conducteurs en provenance de Rennes souhaitant quitter l’A81 à Evron (n°2) devront emprunter la sortie Laval est (n°3) et suivre la RD962, la RD57 et la RD 24 pour rejoindre ce secteur.
- Les conducteurs souhaitant emprunter l’autoroute A81 depuis le secteur d’Evron (n°2) en direction de Rennes devront rejoindre l’entrée Laval est (n°3) via la RD24, la RD57 et la RD962.
- Les conducteurs en provenance du Mans souhaitant quitter l’A81 à Evron (n°2) devront emprunter la sortie Sillé-Le-Guillaume / Sablé (n°1) et suivre la RD4, la RD357, la RD57et la RD24 pour rejoindre ce secteur.
- Les conducteurs souhaitant emprunter l’A81 depuis le secteur d’Evron (n°2) en direction du Mans devront rejoindre l’entrée Sillé-le-Guillaume / Sablé (n°1) via la RD24, la RD57, la RD357 et la RD4. Se
Informez-vous avant vos déplacements
VINCI Autoroutes met tout en oeuvre pour que ces travaux se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité et de maintien de la circulation sur l’autoroute A81. Pendant la période de travaux, VINCI Autoroutes recommande de préparer ses déplacements dans ce secteur.
Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site internet dédié : www.autoroutes-paysdelaloire.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A81Trafic