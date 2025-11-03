Travaux
A8 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes
VINCI Autoroutes poursuivra les travaux de rénovation des chaussées au niveau de Nice Saint-Isidore. Ces opérations nécessiteront notamment la fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de Nice Saint-Isidore (n°52) et Nice Aéroport (n°51), en direction d’Aix-en-Provence. En direction de l’Italie, ce sont les échangeurs de Saint-Laurent-du-Var (n°49), Nice Ouest (n°50) et Nice Aéroport (n°51) qui seront inaccessibles. Des travaux de maintenance et d’entretien auront également lieu sur l’autoroute A8 en direction de Nice, occasionnant des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Mandelieu Est / Cannes-La-Bocca (n°41), Antibes Est (n°44) et Cagnes-sur-Mer (n°48). Afin de minimiser la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, entre 21h et 6h, du lundi 3 au vendredi 7 novembre.
Autoroute A8, en direction de l’Italie
- Échangeur de Mandelieu Est / Cannes-La-Bocca (n°41)
La nuit du mercredi 5 au jeudi 6 novembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
DÉVIATION : Les conducteurs de véhicules légers pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mandelieu (n°40). Les poids lourds devront utiliser la bretelle de sortie de l’échangeur de Mougins (n°42).
- Échangeur d’Antibes Est (n°44)
La nuit, du lundi 3 au mardi 4 novembre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée, incluant la bretelle en provenance de Sophia Antipolis.
DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve- Loubet (n°47).
- Échangeur de Cagnes-sur-Mer (n°48)
La nuit du jeudi 6 au vendredi 7 novembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve- Loubet (n°47).
RÉNOVATION DES CHAUSSÉES ENTRE LE VIADUC DU VAR ET NICE SAINT-ISIDORE, EN DIRECTION DE L’ITALIE
La nuit du mercredi 5 au jeudi 6 novembre, de 21h à 6h :
- Échangeur de Saint-Laurent-du-Var (n°49) : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie
- Échangeur de Nice Ouest (n°50) : fermeture de la bretelle de sortie
- Échangeur de Nice Aéroport (n°51) : fermeture des bretelles d’entrée et de sortie
DÉVIATION : Tous les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) ou Nice Saint-Isidore (n°52), itinéraire conseillé en direction du MIN. Les poidslourds souhaitant rejoindre l’A8 au niveau de Saint-Laurent-du-Var pourront emprunter la bretelle de ce même échangeur en direction d’Aix-en-Provence, puis faire demi-tour via l’échangeur de Cagnes-sur-Mer (n°48) pour récupérer l’A8 en direction de l’Italie.
RÉNOVATION DES CHAUSSÉES ENTRE NICE SAINT-ISIDORE ET LE VIADUC DU VAR, EN DIRECTION D’AIX-EN-PROVENCE
2 nuits, du lundi 3 au mercredi 5 novembre, de 22h à 6h : fermeture de l’autoroute A8 entre les échangeurs de Nice Saint-Isidore (n°52) et Nice Aéroport (n°51), en direction d’Aix-en-Provence.
DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter l’autoroute A8 via l’échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52) et pourront la rejoindre via l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).
Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic