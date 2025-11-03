A8 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes

Échangeur de Mandelieu Est / Cannes-La-Bocca (n°41)

La nuit du mercredi 5 au jeudi 6 novembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.

DÉVIATION : Les conducteurs de véhicules légers pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mandelieu (n°40). Les poids lourds devront utiliser la bretelle de sortie de l’échangeur de Mougins (n°42).



Échangeur d’Antibes Est (n°44)

La nuit, du lundi 3 au mardi 4 novembre, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entrée, incluant la bretelle en provenance de Sophia Antipolis.

DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Villeneuve- Loubet (n°47).

